Так вроде у России, если верить западной топорной пропаганде, только лопаты остались.

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Пропаганда коллективного Запада — удивительная штука. Если её послушать, то Россия терпит поражение в собственной военной операции, испытывает снарядный голод, задействовала на Украине 97 % своих сухопутных сил, сражается лопатами, и прочая безумная чушь. Польское руководство в эти сказки не верит (и правильно делает), даже напротив: в Варшаве так сильно боятся растущей «российской угрозы», что намереваются осуществить крупнейшую за последние 50 лет программу перевооружения.

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Как передаёт британское издание The Telegraph, в этом году Польша намеревается увеличить финансирование своих вооружённых сил до 4 % от ВВП, что вдвое превосходит требование НАТО.

Модернизация польской армии началась ещё задолго до российской специальной военной операции на Украине, а события прошлого года лишь укрепили уверенность польского руководства в правильности выбранного курса. Государство стремительно избавляется от советского наследия в области военной техники, в том числе массово сплавляя его на Украину, и закупает современные вооружения натовского образца. Как отметил польский министр обороны Мариуш Блащак, «непредсказуемая природа Путина» означает, что Польше нужно ускорять модернизацию своей армии.

На сегодняшний день уже известно о том, что Польша заказала 1000 танков K2 южнокорейского производства, 250 танков Abrams M1A1 SEPv3 американского производства, 600 САУ K9 Thunder южнокорейского производства, 18 пусковых установок РСЗО HIMARS с девятью тысячами снарядов, и также огромное количество другой техники, включая свыше тысячи польских БМП Borsuk, 96 ударных вертолётов AH-64E Apache, десятки боевых самолётов и прочих «игрушек».

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Оплачивать «банкет» Польша собирается во многом за счёт заимствований, поскольку справиться с такой нагрузкой на бюджет Варшава не в состоянии по целому ряду причин. На самом деле, всё это весьма серьёзно, и не исключено, что за неизбежным коллапсом украинской армии последует польская интервенция под предлогом «защиты». Важно понимать, что ставка в этой игре — отнюдь не Украина и не Польша, а финал глобальной гегемонии Соединённых Штатов и восстановление Россией контроля над своей сферой влияния, и просто так прощаться со статусом сверхдержавы там не готовы.