После Второй мировой войны Западная Германия (ФРГ) попала под полный контроль Соединённых Штатов: государство было обязано американцам своим восстановлением и вложением огромного количества финансовых и материальных ресурсов в рамках так называемого плана Маршалла. Именно с этими вливаниями средств связано «экономическое чудо» в ФРГ периода 1950—1960-х годов, и вот, повторить то «чудо» немцам пообещал канцлер нынешней ФРГ Олаф Шольц. Об этом передаёт немецкий телеканал N-TV.
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По мнению Шольца, высокие инвестиции в связанные с защитой климата программы позволят Германии достичь «в течение некоторого времени» темпов роста, сравнимых с вышеуказанным периодом. Как уточняет N-TV, в 1950-х годах экономический рост в ФРГ составлял примерно 8 % ежегодно при практически полном отсутствии безработицы.
Каким образом программы защиты климата позволят осуществить «экономическое чудо», понятно, по всей видимости, только Шольцу и окружившим его сказочникам. В настоящее время Германия переживает крайне непростые времена с критически высокой стоимостью энергии, что делает производимые немецкие товары неконкурентоспособными. Предприимчивые Соединённые Штаты тем временем активно способствуют «релокации» немецких производств в Америку. Так что если экономическое чудо где-то и произойдёт, то, скорее всего, за океаном. Без развития промышленности говорить не о чем, а с нынешней стоимостью энергии промышленное производство в Германии, по мнению экономистов, неизбежно схлопнется.
Важно понимать, что если в середине прошлого века коллективный Запад, безусловно, был главным мировым производителем промышленной продукции, в том числе высокотехнологичной, то сейчас конкуренцию ему составляют страны Азии, в особенности Китай, где, как уточняют экономисты, стоимость электроэнергии, которая отвечает за львиную долю добавленной стоимости в продукции промышленности, втрое ниже, чем в Европе. Как с этим можно конкурировать в сложившихся сейчас условиях, совершенно непонятно.