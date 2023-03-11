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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц пообещал Германии «новое экономическое чудо», сравнимое с периодом 1950—1960-х годов
Без чудес, магии и призыва тёмных сил тут действительно больше не обойтись.
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После Второй мировой войны Западная Германия (ФРГ) попала под полный контроль Соединённых Штатов: государство было обязано американцам своим восстановлением и вложением огромного количества финансовых и материальных ресурсов в рамках так называемого плана Маршалла. Именно с этими вливаниями средств связано «экономическое чудо» в ФРГ периода 1950—1960-х годов, и вот, повторить то «чудо» немцам пообещал канцлер нынешней ФРГ Олаф Шольц. Об этом передаёт немецкий телеканал N-TV.

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По мнению Шольца, высокие инвестиции в связанные с защитой климата программы позволят Германии достичь «в течение некоторого времени» темпов роста, сравнимых с вышеуказанным периодом. Как уточняет N-TV, в 1950-х годах экономический рост в ФРГ составлял примерно 8 % ежегодно при практически полном отсутствии безработицы.

Каким образом программы защиты климата позволят осуществить «экономическое чудо», понятно, по всей видимости, только Шольцу и окружившим его сказочникам. В настоящее время Германия переживает крайне непростые времена с критически высокой стоимостью энергии, что делает производимые немецкие товары неконкурентоспособными. Предприимчивые Соединённые Штаты тем временем активно способствуют «релокации» немецких производств в Америку. Так что если экономическое чудо где-то и произойдёт, то, скорее всего, за океаном. Без развития промышленности говорить не о чем, а с нынешней стоимостью энергии промышленное производство в Германии, по мнению экономистов, неизбежно схлопнется.

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Важно понимать, что если в середине прошлого века коллективный Запад, безусловно, был главным мировым производителем промышленной продукции, в том числе высокотехнологичной, то сейчас конкуренцию ему составляют страны Азии, в особенности Китай, где, как уточняют экономисты, стоимость электроэнергии, которая отвечает за львиную долю добавленной стоимости в продукции промышленности, втрое ниже, чем в Европе. Как с этим можно конкурировать в сложившихся сейчас условиях, совершенно непонятно.

#экономика #германия
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Сейчас обсуждают

REY_B_
17:55
Странно, почему в штуках посчитали? На Западе сейчас всё принято считать в баксах. А сколько там в 1 миллионе баксов штук снарядов... Ну они считают, что чем меньше, тем им лучше! Или продажи компьют...
После передачи Украине еще миллиона снарядов Запад потеряет способность воевать
Aleksandr Vladimirovich
17:53
А крыльями она умеет махать и вытягиваться в длину с гиперзвуковой скоростью ) ?
Пентагон тестирует ракету MUTANT с изгибающейся носовой частью для борьбы с гиперзвуковым оружием РФ
Александр I
17:52
Чёт херня какая-то....Давно бы въеб@ли по СБУ, по Раде и по Зеле .......и пиз@ец войне😜
В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
Вадим Кудрявцев
17:49
кирдык ей будет -без вариантов
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geepnozeex
17:46
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Андрей Ицков
17:44
Да и если ты в линуксе для установки программ используешь пакетный менеджер + оффициальный репозиторий дистрибутива, то и проблем с докачиванием не будет.
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geepnozeex
17:42
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Пентагон тестирует ракету MUTANT с изгибающейся носовой частью для борьбы с гиперзвуковым оружием РФ
Aleksandr Vladimirovich
17:42
Всё верно, испытания в реальных боевых действиях это лучшее что может быть для выявления недостатков и преимуществ и тд для оружия и всего что связано с боевыми действиями, такого опыта и сбора информ...
Китай опередил Россию в разработке гиперзвукового оружия
Dzhereli
17:42
У Зели уже кукуха летит. Страна по письке скачет, а он все строет из себя комика. Хорошо вжился в роль.
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geepnozeex
17:41
очередной бред или распил бабла. эти идиоты раньше даже хотели вольфрамовыми стержнями из космоса кидаться :)
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