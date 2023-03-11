Без чудес, магии и призыва тёмных сил тут действительно больше не обойтись.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

После Второй мировой войны Западная Германия (ФРГ) попала под полный контроль Соединённых Штатов: государство было обязано американцам своим восстановлением и вложением огромного количества финансовых и материальных ресурсов в рамках так называемого плана Маршалла. Именно с этими вливаниями средств связано «экономическое чудо» в ФРГ периода 1950—1960-х годов, и вот, повторить то «чудо» немцам пообещал канцлер нынешней ФРГ Олаф Шольц. Об этом передаёт немецкий телеканал N-TV.

реклама

По мнению Шольца, высокие инвестиции в связанные с защитой климата программы позволят Германии достичь «в течение некоторого времени» темпов роста, сравнимых с вышеуказанным периодом. Как уточняет N-TV, в 1950-х годах экономический рост в ФРГ составлял примерно 8 % ежегодно при практически полном отсутствии безработицы.

Каким образом программы защиты климата позволят осуществить «экономическое чудо», понятно, по всей видимости, только Шольцу и окружившим его сказочникам. В настоящее время Германия переживает крайне непростые времена с критически высокой стоимостью энергии, что делает производимые немецкие товары неконкурентоспособными. Предприимчивые Соединённые Штаты тем временем активно способствуют «релокации» немецких производств в Америку. Так что если экономическое чудо где-то и произойдёт, то, скорее всего, за океаном. Без развития промышленности говорить не о чем, а с нынешней стоимостью энергии промышленное производство в Германии, по мнению экономистов, неизбежно схлопнется.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Важно понимать, что если в середине прошлого века коллективный Запад, безусловно, был главным мировым производителем промышленной продукции, в том числе высокотехнологичной, то сейчас конкуренцию ему составляют страны Азии, в особенности Китай, где, как уточняют экономисты, стоимость электроэнергии, которая отвечает за львиную долю добавленной стоимости в продукции промышленности, втрое ниже, чем в Европе. Как с этим можно конкурировать в сложившихся сейчас условиях, совершенно непонятно.