Европейская энергетика отныне будет обходиться потребителям значительно дороже, чем это было раньше. К такому незамысловатому и единственно верному выводу пришёл выступавший сегодня в Европарламенте глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
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По мнению Бироля, дешёвый газ остался в прошлом, а это значит, что и энергетика в целом в Европе станет менее доступной, что сделает выпускаемую в ЕС продукцию неконкурентоспособной. Бироль отметил, что высокая стоимость энергоресурсов неизбежно самым негативным образом повлияет на европейскую промышленность, поскольку именно энергозатраты являются ключевыми при формировании стоимости изготовления промышленной продукции.
Особую озабоченность Бироля вызывает тот факт, что сегодня стоимость энергии в ЕС втрое превышает таковую в Китае, являющемся главным экономическим конкурентом коллективного Запада, в котором ключевую роль играет европейская промышленность.
Стоит ли удивляться, что США активно предлагают европейским предприятиям «релоцироваться» за океан, где стоимость энергии значительно ниже. Если применить базовый «скилл» сыщика и определить, кому было выгодно продавливание санкционной войны ЕС с Россией, кто отдал приказ на подрыв «Северных потоков» и всячески саботирует прекращение вооружённого конфликта на Украине, то выводы не заставят себя долго ждать.