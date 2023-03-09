Видимо, что-то таки случилось.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Европейская энергетика отныне будет обходиться потребителям значительно дороже, чем это было раньше. К такому незамысловатому и единственно верному выводу пришёл выступавший сегодня в Европарламенте глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

реклама

По мнению Бироля, дешёвый газ остался в прошлом, а это значит, что и энергетика в целом в Европе станет менее доступной, что сделает выпускаемую в ЕС продукцию неконкурентоспособной. Бироль отметил, что высокая стоимость энергоресурсов неизбежно самым негативным образом повлияет на европейскую промышленность, поскольку именно энергозатраты являются ключевыми при формировании стоимости изготовления промышленной продукции.

Особую озабоченность Бироля вызывает тот факт, что сегодня стоимость энергии в ЕС втрое превышает таковую в Китае, являющемся главным экономическим конкурентом коллективного Запада, в котором ключевую роль играет европейская промышленность.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоит ли удивляться, что США активно предлагают европейским предприятиям «релоцироваться» за океан, где стоимость энергии значительно ниже. Если применить базовый «скилл» сыщика и определить, кому было выгодно продавливание санкционной войны ЕС с Россией, кто отдал приказ на подрыв «Северных потоков» и всячески саботирует прекращение вооружённого конфликта на Украине, то выводы не заставят себя долго ждать.