Стейблкоин USD Coin (USDC) утратил привязку к доллару США, упав на криптобирже Kraken до $0,94 — это самая низкая цена с апреля 2021 года. Будучи вторым по величине стейблкоином с рыночной капитализацией в размере $42 млрд, он в субботу торговался по $0,984 за единицу, что является нарушением обязательств компании по обеспечению привязки стейблкоина к доллару США.
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Стоимость USDC стала резко снижаться после того, как его эмитент, компания Circle Internet Financial, признала, что не в состоянии вывести из банка Silicon Valley Bank (SVB) $3,3 млрд. Данная сумма была резервом для обеспечения USDC. Крупнейший банк Калифорнии, обслуживающий стартапы, объявил о банкротстве, о чём мы писали в прошлой заметке.
Ещё 9 марта Circle пыталась вывести все свои средства из SVB, но спустя 2 дня, 11 марта, компания заявила, что электронные переводы не были полностью обработаны и что $3,3 млрд резерва USDC все ещё находятся в SVB.
Криптобиржа Coinbase приостановила на выходные конвертацию USDC в доллары США, объяснив свое решение тем, что банки в этот день не работают. Но также пообещала возобновить процесс с понедельника.