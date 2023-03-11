Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Стейблкоин USDC утратил привязку к доллару на фоне банкротства крупнейшего американского банка Silicon Valley
Интересное уже начинается?
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Стейблкоин USD Coin (USDC) утратил привязку к доллару США, упав на криптобирже Kraken до $0,94 — это самая низкая цена с апреля 2021 года. Будучи вторым по величине стейблкоином с рыночной капитализацией в размере $42 млрд, он в субботу торговался по $0,984 за единицу, что является нарушением обязательств компании по обеспечению привязки стейблкоина к доллару США.

реклама

Стоимость USDC стала резко снижаться после того, как его эмитент, компания Circle Internet Financial, признала, что не в состоянии вывести из банка Silicon Valley Bank (SVB) $3,3 млрд. Данная сумма была резервом для обеспечения USDC. Крупнейший банк Калифорнии, обслуживающий стартапы, объявил о банкротстве, о чём мы писали в прошлой заметке.

Ещё 9 марта Circle пыталась вывести все свои средства из SVB, но спустя 2 дня, 11 марта, компания заявила, что электронные переводы не были полностью обработаны и что $3,3 млрд резерва USDC все ещё находятся в SVB.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Криптобиржа Coinbase приостановила на выходные конвертацию USDC в доллары США, объяснив свое решение тем, что банки в этот день не работают. Но также пообещала возобновить процесс с понедельника.

#финансы #банки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Собрание акционеров Apple одобрило снижение компенсационного пакета главы компании на 40%
Silicon Valley Bank в Калифорнии объявил о банкротстве — крупнейшем со времён финансового кризиса 2008 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Иран завершил сделку по приобретению многоцелевых истребителей Су-35 производства РФ
3
Почему AMD Radeon 6700 XT и 6750 XT в 2023 году - лучшие видеокарты для покупки
81
Об отечественных операционных системах
53
Windows 10 или Windows 11 — разбираемся, что лучше для игр в 2023 году
27
Мой тернистый путь на пути сборки игрового ПК для школьника
54
Почему РФ не наносит ударов «Кинжалами» по центрам принятия решений в Киеве – версия полковника РФ
20
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
44
Стратегии, которые выйдут в 2023 году
14
Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
55
Почему Китай может вооружить армию России для победы в конфликте на Украине
19

Сейчас обсуждают

overclockers
17:07
хочешь читать про технологии - читай про технологии
В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
Archont
17:01
Atomic Heart
Винтовка СВЧ скоро заменит легендарную СВД - подробно разбираемся, что это за зверь
Александр Романцов
16:59
А вы знаете что союзники поставили СССР 18 тысяч самолётов? И это только самолётов.
Евгений Пригожин: Каждый недополученный снаряд - это погибший наш товарищ
Илья В
16:59
Зелот, лучше бы ты неписал
AMD может выпустить видеокарту, способную легко обойти GeForce RTX 4090, но не хочет этого делать
Александр Романцов
16:58
"Пригожин объяснил, что каждый недополученный снаряд, это жизнь одного из наших парней." При этом не стесняется набирать на войну добровольцев, зная про снарядный голод, зная что они умрут.
Евгений Пригожин: Каждый недополученный снаряд - это погибший наш товарищ
djon3volta
16:57
По данным Росстата, число бедных в России в прошлом году сократилось до исторического минимума
Александр Романцов
16:56
А он что, военный?
Пригожин: "Вагнер" готов сотрудничать с кем угодно, кроме ЦРУ, СБУ и кенгуру
djon3volta
16:55
Загляни под свой стул, вдруг там хохол спрятался.
По данным Росстата, число бедных в России в прошлом году сократилось до исторического минимума
хахахер
16:55
его на украину и так поставят в 2024
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин: Я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты (Видео)
deniskatenkov
16:52
Куда я попал. Где оверклокерс?
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин: Я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты (Видео)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем