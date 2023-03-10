Натягивание совы на глобус продолжается.

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Ни для кого не секрет, что Соединённые Штаты нашпиговали Украину таким количеством лёгкого и тяжёлого вооружения, что при малой интенсивности боевых действий против слабого оппонента его хватило бы на много-много лет. Сейчас значительное количество этих вооружений захвачены Россией, которая с удовольствием делится трофеями с дружественными государствами — в частности, с Ираном. По крайней мере, такими сведениями располагает ссылающийся свои источники американский телеканал CNN.

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Как пишут журналисты, Россия передала Ирану переносные противотанковые комплексы Javelin, а также переносные зенитные ракетные компексы Stinger. Зачем? В CNN со ссылкой на источники заявляют — для того, чтобы Тегеран провёл их обратную разработку, в чём имеет богатый опыт.

Как видим, американские СМИ продолжают изображать Россию и Иран как ось мирового зла, взаимовыгодное сотрудничество которой может привести к проблемам для коллективного Запада и его «союзников» на Ближнем Востоке. В частности, журналисты опасаются, что разработанные на основе «Стингера» противовоздушные системы могут нести попасть в руки террористов и нести угрозу для гражданской авиации в регионе.

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То, что поставляемые Западом целыми эшелонами на Украину вооружения в значительной степени уходят на чёрный рынок, а оттуда понятно, в чьи руки, журналистов CNN тем временем совершенно не беспокоит.