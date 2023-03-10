На сегодняшний день главным опасением многих европейских политиков является не то, что Украины по итогу боевых действий может не стать, а то, что эскалация конфликта выйдет из-под контроля, поглотив в себя весь мир, что вполне может стать для человечества последней войной в его истории. Делать что-то, что поможет загасить конфликт (например, перестать поставлять Киеву вооружения), в Европе при этом не собираются, даже наоборот — поставки вооружений и экономическая помощь только увеличиваются.
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На фоне всего этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который с самого начала плыл против европейского несуверенного течения, заявил, что мир «никогда ещё не был» так близок к перерастанию локального конфликта в глобальный. Шанс на это, согласно вполне справедливым, если почитать новости хотя бы за последние пару дней, опасениям венгерского премьера, растёт с каждым днём.
По мнению Орбана, чтобы локализовать конфликт, достаточно было дать гарантии невступления Украины в НАТО, но европейские политики пошли по пути эскалации, и теперь неизвестно, чем это всё закончится.
Дополнительно глава венгерского кабмина добавил, что Украина сохраняет возможность сопротивляться ровно до тех пор, пока на то имеется воля Соединённых Штатов как главного спонсора киевской военной машины.