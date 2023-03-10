И отметил, что Украина сопротивляется до тех пор, пока на то есть воля США.

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На сегодняшний день главным опасением многих европейских политиков является не то, что Украины по итогу боевых действий может не стать, а то, что эскалация конфликта выйдет из-под контроля, поглотив в себя весь мир, что вполне может стать для человечества последней войной в его истории. Делать что-то, что поможет загасить конфликт (например, перестать поставлять Киеву вооружения), в Европе при этом не собираются, даже наоборот — поставки вооружений и экономическая помощь только увеличиваются.

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На фоне всего этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который с самого начала плыл против европейского несуверенного течения, заявил, что мир «никогда ещё не был» так близок к перерастанию локального конфликта в глобальный. Шанс на это, согласно вполне справедливым, если почитать новости хотя бы за последние пару дней, опасениям венгерского премьера, растёт с каждым днём.

По мнению Орбана, чтобы локализовать конфликт, достаточно было дать гарантии невступления Украины в НАТО, но европейские политики пошли по пути эскалации, и теперь неизвестно, чем это всё закончится.

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Дополнительно глава венгерского кабмина добавил, что Украина сохраняет возможность сопротивляться ровно до тех пор, пока на то имеется воля Соединённых Штатов как главного спонсора киевской военной машины.