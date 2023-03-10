Топ-10 продаваемых новых авто в столице РФ выглядит теперь очень необычно, поверьте.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

«Автостат» сообщает, что китайский кроссовер Geely Coolray стал любимым автомобилем москвичей в 2023 году. Только с начала текущего года в столице было реализовано 13,5 тысяч новых легковых автомобилей, и первое место по объемам продаж занимает китайский Coolray. За первые два месяца она была продана 1346 покупателям, что в 9,1 раза больше показателя по прошлому году за такой же период.

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Ещё интересно, что Geely Coolray находится на первом месте по объёмам продаж в Москве уже третий месяц подряд, с декабря 2022-го. Обеспечивать такие внушительные показатели по реализации (помимо объективных причин, разумеется) производителю помогают 148 дилерских центров, 15 из которых находятся в Москве и Московской области.

Сам Geely Coolray по скидке можно купить по цене от 1,87 млн рублей, для более требовательной публики в продаже у распространителей ещё имеются кроссовер Atlas Pro (от 2 758 990 рублей) и кросс-купе Tugella (от 3 990 990 рублей). В следующем месяце в продаже должен появиться флагманский Geely Monjaro, который уже начал поступать в автосалоны (официальных цен ещё стоит дождаться).

В контексте современных реалий автомобильного рынка РФ важно также понимать, что Geely Coolray — далеко не единственный китайский автомобиль в списке самых популярных в Москве. На втором месте по продажам находится Haval Jolion, который сначала года был продан в количестве 868 штук, рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 2,3 раза.

Список десяти самых популярных новых машин в Москве по итогам первых двух месяцев 2023-го года выглядит следующим образом:

1. Geely Coolray, 1346 штук, рост продаж в 9,1 раза.

2. Haval Jolion, 868 штук, рост продаж в 2,3 раза.

3. Chery Tiggo 7 Pro, 828 штук, рост продаж в 2,8 раза.

4. Lada Granta, 698 штук, рост продаж в 3,9 раза.

5. Geely Atlas Pro, 516 штук, рост продаж в 4 раза.

6. Chery Tiggo 4, 447 штук, рост продаж в 4,7 раза.

7. Omoda C5, 413 штук.

8. Chery Tiggo 8 PRO Max, 340 штук.

9. Haval F7, 330 штук, рост продаж на 42 %.

10. Exeed TXL, 282 штуки, рост продаж в 2,9 раза.

Как видим, в топ-10 есть только один российский автомобиль, но несколько дней назад «АвтоВАЗ» заявлял о преодолении всех трудностей, связанных с налаживанием масштабного производства Lada Vesta NG. Поэтому в ближайшем времени можно ожидать небольших изменений в топе.

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Что касается автомобилей Geely, то Coolray и Atlas Pro собираются на базе белорусского предприятия «БелДжи», а Tugella ввозится напрямую из Китая. Также из дружественной страны на российский рынок поставляются автомобили Chery и её суббренды Exeed и Omoda.