Он и был-то смешон в денежном выражении при учёте масштабов страны, стал ещё смешнее.

Делать вид, что объявленная коллективным Западом России санкционная война не имеет своих последствий, было бы верхом наивности. Последствия есть, и терпят их по обе стороны экономического фронта. В частности, сегодня стало известно, что по итогам января 2023 года экспорт товаров из США в Россию в денежном выражении составил всего $44,6 миллиона.

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Для сравнения, в январе 2022 года, ещё до объявления санкционной войны, экспорт из США в Россию в денежном выражении исчислялся объёмом почти в $397 миллионов. Что до импорта из России в США, то данный показатель, как ни странно, более чем в десять раз превышает экспорт, и по итогам за январь текущего года составлял без малого $509 миллионов, рухнув с почти $2 миллиардов за январь 2022-го.

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По сведениям «РИА Новости», мы имеем дело с самым низким показателем товарооборота за последние тридцать лет: хуже было только в 1992 году, когда свою роль сыграл коллапс СССР и тотальный хаос в экономике оставшейся на его руинах России. Впрочем, здесь следует отбросить в сторону прямую статистику и учесть, как возросли показатели экспорта товаров из США в страны, через которые осуществляется их ввоз в Россию путём параллельного импорта. Такой статистики пока нет, но если она появится, то бытует мнение, что нас ждёт большое (нет) удивление.