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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Reuters отметили, что продажи российской нефти в Индию бьют по гегемонии доллара
В этом-то и цель всего происходящего, если кто ещё не понял.
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После того как коллективный Запад за счёт своих граждан сделал вид, что российские энергоресурсы ему не нужны, Россия перенаправила поставки нефти в Китай, Индию и другие дружественные страны. При этом расчёты за такие поставки нефти ведутся в рублях, юанях и рупиях, без использования доллара как валюты-посредника. Теперь же агентство Reuters обратило внимание на то, что данное положение дел серьёзнейшим образом подрывает гегемонию доллара как резервной валюты.

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В частности, как передают источники Reuters, только за последние три месяца Россия продала в Индию нефти на сумму в альтернативных валютах, равную нескольким сотням миллионов долларов. Дополнительно журналисты отмечают, что попытки Запада ввести потолок цен на российскую нефть провалился: Россия продаёт чёрное золото в дружественные государства по цене выше потолка, затем эти государства «смешивают» нефть, впоследствии перепродавая её в те же страны коллективного Запада. При этом все стороны с удовольствием делают вид, что продают и покупают не российскую нефть.

Важно понимать, что уход от доллара сейчас приобретает поистине глобальные масштабы. В частности, на протяжении многих месяцев известно о соглашении Саудовской Аравии как крупнейшего экспортёра сырой нефти и Китая как крупнейшей экономики мира о торговле нефтью в юанях, минуя доллар. Если добавить к этому вышеуказанную торговлю российской нефтью как второй по объёму добычи в мире за альтернативные валюты, получается, что положение нефтедоллара действительно с каждым днём становится всё более шатким.

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Предположительно, гроб для доллара как для мировой резервной валюты сколотит создание новой валюты группы БРИКС, планами на что ещё год назад поделился российский президент Владимир Путин. Пока что данные планы далеки от реализации, но можно не сомневаться, что в перспективе, когда и группа БРИКС расширится, воплощать их в реальность придётся хотя бы чисто из экономических соображений.

#финансы #россия #экономика #доллар #индия #нефть #брикс
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