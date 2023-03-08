Немецкие руководители продолжают с одержимостью, достойной лучшего применения (например, продавливания расследования терактов на «Северных потоках», которые напрямую коснулись именно Германии), снабжать Украину вооружениями. В частности, сегодня глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус заявил, что ему известно о готовности передать Киеву уже в этом месяце 18 немецких и 3 португальских танка Leopard 2A6.
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Важно отметить, что Писториус заявляет о передаче танков как о некой возможности, однако не стоит жить в иллюзиях и полагать, что эта возможность не будет переведена в статус осуществлённой реальности. Если европейские «лидеры» заявляют о возможности передачи вооружений, значит, все решения на этот счёт пусть и не в Европе, но всё же были приняты.
Таким образом, постепенная накачка Украины танками непосредственно натовского производства набирает обороты. В феврале Польша передала Киеву первые четыре «Леопарда», а в этом месяце пообещала доставить оставшиеся десять из обещанных. Добавляем сюда ещё 21 танк из числа вышеописанных, затем «эскадрон» британских танков Challenger 2, получаем уже примерно два танковых батальона.
Сегодня же канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине может продолжаться ещё долго. Из данного материала понятно, почему.