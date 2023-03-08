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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В минобороны Германии заявили о передаче Украине двадцати одного танка Leopard 2A6 уже в этом месяце
Значит, сто процентов передадут.
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Немецкие руководители продолжают с одержимостью, достойной лучшего применения (например, продавливания расследования терактов на «Северных потоках», которые напрямую коснулись именно Германии), снабжать Украину вооружениями. В частности, сегодня глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус заявил, что ему известно о готовности передать Киеву уже в этом месяце 18 немецких и 3 португальских танка Leopard 2A6.

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Важно отметить, что Писториус заявляет о передаче танков как о некой возможности, однако не стоит жить в иллюзиях и полагать, что эта возможность не будет переведена в статус осуществлённой реальности. Если европейские «лидеры» заявляют о возможности передачи вооружений, значит, все решения на этот счёт пусть и не в Европе, но всё же были приняты.

Таким образом, постепенная накачка Украины танками непосредственно натовского производства набирает обороты. В феврале Польша передала Киеву первые четыре «Леопарда», а в этом месяце пообещала доставить оставшиеся десять из обещанных. Добавляем сюда ещё 21 танк из числа вышеописанных, затем «эскадрон» британских танков Challenger 2, получаем уже примерно два танковых батальона.

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Сегодня же канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине может продолжаться ещё долго. Из данного материала понятно, почему.

#россия #украина #германия #боевые действия #танки #leopard 2 #португалия
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Шольц полагает, что боевые действия на Украине будут продолжаться ещё долго
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