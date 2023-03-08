Конечно, будут продолжаться долго, если делать всё для их затягивания.

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Западные политики продолжают удивлять своим то ли выдуманным, то ли настоящим (что ещё хуже) тотальным неумением сопоставить причину и следствие, а затем давать различные мудрые комментарии. Вот и канцлер Германии Олаф Шольц, беседуя с жителями города Котбус, был вынужден отвечать на вопрос, который многие европейцы считают для себя болезненным — сколько ещё будут продолжаться боевые действия на Украине.

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Канцлер ФРГ уточнил, что немецкое руководство хочет, чтобы было иначе, но реальность такова, что конфликт, скорее всего, продлится ещё долгое время. По мнению Шольца, силовое решение территориальных вопросов недопустимо, поэтому коллективный Запад сейчас помогает Украине «отстоять» её территориальную целостность. Дополнительно глава немецкого правительства заявил, что необходимо увеличивать производство вооружений и переводить оборонную промышленность на постоянный режим работы.

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Иными словами, Шольц заявил, что Запад будет делать всё, чтобы затянуть конфликт на Украине, зная, что исход всё равно будет один, а вопрос лишь в ущербе, который будет нанесён Украине в процессе. А ведь всё можно было решить за столом переговоров. Как видим, всё идёт по плану Запада, ну а Шольц как политик, к великому сожалению, всё равно ничего не решает.