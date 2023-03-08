Свои ограничения накладывает платформа.

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Компания «АвтоВАЗ» рассказала, когда автолюбителям стоит ждать появления Lada Vesta с полным приводом. Соответствующий вопрос был задан руководителю проекта Vesta Олегу Груненкову от профильного портала Quto. Если коротко, то нынешняя версия Lada Vesta NG, про запуск промышленного производства которой мы писали совсем недавно, в ближайшем будущем не получит привод на все четыре колеса из-за ограничения платформы.

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«Если руководством компании перед нами будет поставлена задача внедрить систему полного привода, то это будет совершенно другой автомобиль, потому что полностью изменится платформа», — ответил Груненков на вопрос о перспективах появления полноприводной Vesta. Но сам «АвтоВАЗ» никогда полностью не исключал выпуска автомобиля с приводом на все четыре колеса.

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Например, в 2017 году пресс-служба автопроизводителя заявляла о том, что подумывает над внедрением полного привода. Ещё совсем недавно «АвтоВАЗ» испытывал полноприводные Logan и Sandero с системой AddiDrive от французской Poclain Hydraulics. Тогда в набор входили насос и гидромотор, привод задних колёс автоматически подключался при пробуксовке передних на скоростях до 40 километров в час. Как мы теперь понимаем, техническими тестами всё тогда и ограничилось.