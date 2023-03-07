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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Страны G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть
Но к чему приведёт этот пересмотр, не уточняется.
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Как известно, в начале декабря прошлого года страны ЕС и G7, а также присоединившаяся к ним Австралия приняли так называемый потолок на перевозимую морем российскую нефть и нефтепродукты. В ответ Россия заявила о непризнании данного «потолка», а в конце декабря президентом был подписан указ о запрете поставок нефти в страны, принявшие данные неэкономические ограничительные меры.

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Теперь же стало известно, что страны «Группы Семи» (G7) собираются пересмотреть потолок цен на российское чёрное золото, о чём сегодня сообщила представитель американского Минфина Элизабет Розенберг.

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К сожалению, в детали Розенберг вдаваться не стала, отметив лишь, что пересмотр потолка цен должен состояться уже в этом месяце. С какой целью «потолок» будут пересматривать, усилится в результате этого «пересмотра» давление на российскую экономику или же наоборот снизится — всё это пока тайна, покрытая мраком.

#россия #сша #санкции #экономика #евросоюз #нефть #австралия #g7
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