Как известно, в начале декабря прошлого года страны ЕС и G7, а также присоединившаяся к ним Австралия приняли так называемый потолок на перевозимую морем российскую нефть и нефтепродукты. В ответ Россия заявила о непризнании данного «потолка», а в конце декабря президентом был подписан указ о запрете поставок нефти в страны, принявшие данные неэкономические ограничительные меры.
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Теперь же стало известно, что страны «Группы Семи» (G7) собираются пересмотреть потолок цен на российское чёрное золото, о чём сегодня сообщила представитель американского Минфина Элизабет Розенберг.
К сожалению, в детали Розенберг вдаваться не стала, отметив лишь, что пересмотр потолка цен должен состояться уже в этом месяце. С какой целью «потолок» будут пересматривать, усилится в результате этого «пересмотра» давление на российскую экономику или же наоборот снизится — всё это пока тайна, покрытая мраком.