А вот следовало бы обсудить.

О тему единого государственного экзамена (ЕГЭ), служащего одновременно и как выпускной школьный экзамен, и как вступительный экзамен в вузы, было сломано невоозразимое количество копий. Противники ЕГЭ утверждают, что советская система подготовила высококлассных специалистов и без единого экзамена, а нынешняя система лишь поощряет муштру, в которую превращается обучение в старших классах школы. Апологетики ЕГЭ, коих в российском обществе абсолютное меньшинство, заявляют, что благодаря данной системе дети из отдалённых регионов получают возможность обучаться в лучших учебных заведениях страны.

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Несмотря на то, что ЕГЭ является обязательной и безальтернативной формой оценки знаний выпускников школ вот уже на протяжении четырнадцати лет, обсуждения необходимости её сохранения всё равно ведутся. К сожалению, ведутся где угодно, но только не там, где должны вестись — в Рособрнадзоре. Там наоборот сегодня заявили, что вопрос отмены ЕГЭ не обсуждается, поскольку соответствующие запросы не поступают ни от министерств, ни от учителей.

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В основном педагоги сходятся во мнении, что от ЕГЭ больше вреда, чем пользы, поскольку данная форма оценки знаний поощряет шаблонное, а не творческое мышление. Кроме того, объединение в ЕГЭ ещё и функции вступительного экзамена в вуз приводит к тому, что в число студентов попадают люди, которые выбрали данную специальность только по той простой причине, что они смогли пройти на неё по своим баллам ЕГЭ. Не нужно объяснять, чем потом будет заниматься такой специалист, на обучение которого государство потратило огромные деньги налогоплательщиков.