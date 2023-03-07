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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Минобороны сообщили о возвращении из плена 90 российских военнослужащих
Состоялся обмен пленными. Каково было соотношение, официально не уточняется.
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Характер боевых действий на украинском фронте таков, что в плен попадает поистине огромное количество военнослужащих, в том числе, к сожалению, и с российской стороны. Оборонные ведомства противоборствующих стран регулярно договариваются об обмене пленными, и вот, сегодня МО РФ сообщило о том, что в результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории удалось вернуть 90 российских военнослужащих.

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Как пишут в пресс-службе Минобороны, вызволенные из плена военнослужащие будут доставлены в столицу для лечения и реабилитации в военных госпиталях. В прошлый раз обмен пленными был осуществлён в середине февраля.

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Каково было соотношение обмениваемых пленных, в Минобороны не уточняют, но мы наверняка скоро узнаем об этом из источников «с той стороны». Не секрет, что так называемый обменный фонд сильно не в пользу Украины, поэтому российское командование готово идти на уступки, лишь бы возвратить домой своих братьев по оружию.

#россия #украина #боевые действия
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