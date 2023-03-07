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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Польша пообещала передать Украине на этой неделе ещё десять танков Leopard 2
Вдобавок к четырём поставленным ранее.
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Недавно украинское политическое руководство приняло участие в радостной фотосессии, посвящённой прибытию из Польши четырёх танков Leopard 2. Всего же Польша обещала предоставить Киеву роту «кошек», то есть, четырнадцать единиц, и вот, сегодня польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что оставшиеся десять танков будут переданы уже на этой неделе.

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Отметим, что Польша является не просто главным перевалочным пунктом для поставок американской военной техники на Украину, но и сама передаёт Киеву вооружения из собственных арсеналов. Как сообщается, с начала специальной военной операции Варшава поставила Киеву вооружений на сумму свыше 2,2 миллиардов евро.

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Ранее сообщалось, что «Леопарды» уже были замечены непосредственно на линии боевого соприкосновения, но никаких доказательств этим заявлениям предоставлено не было.

#украина #боевые действия #танки #leopard 2 #польша
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