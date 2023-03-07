Недавно украинское политическое руководство приняло участие в радостной фотосессии, посвящённой прибытию из Польши четырёх танков Leopard 2. Всего же Польша обещала предоставить Киеву роту «кошек», то есть, четырнадцать единиц, и вот, сегодня польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что оставшиеся десять танков будут переданы уже на этой неделе.
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Отметим, что Польша является не просто главным перевалочным пунктом для поставок американской военной техники на Украину, но и сама передаёт Киеву вооружения из собственных арсеналов. Как сообщается, с начала специальной военной операции Варшава поставила Киеву вооружений на сумму свыше 2,2 миллиардов евро.
Ранее сообщалось, что «Леопарды» уже были замечены непосредственно на линии боевого соприкосновения, но никаких доказательств этим заявлениям предоставлено не было.