Премьера фильма намечена на 21 апреля.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

В Сети появился трейлер экшен-комедии «Без ответа», создание которой спонсирует компания Apple. В главных ролях — Ана де Армас и Крис Эванс. Фильм рассказывает историю обычного парня Коула (Эванс), который однажды оказывается на свидании с загадочной незнакомкой Сэди (де Армас). Свидание проходит отлично, но вскоре после него девушка таинственным образом исчезает.

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Наш парень решается на отчаянный поступок, отправляясь в долгое путешествие в попытках найти таинственную незнакомку. В какой-то момент выясняется, что новая подруга Коула — секретный агент из ЦРУ. Парень принимает решение помочь ей, после чего парочка будет попадать в одно приключение за другим.

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Режиссёр фильма — Декстер Флетчер, который поставил «Рокетмена». Сюжет писали сценаристы «Дэдпула», поэтому это должно быть, как минимум, смешно. Премьера картины намечена на 21 апреля в сервисе Apple TV+.