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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Ана де Армас и Крис Эванс выясняют отношения в трейлере шпионской комедии «Без ответа» от Apple
Премьера фильма намечена на 21 апреля.
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В Сети появился трейлер экшен-комедии «Без ответа», создание которой спонсирует компания Apple. В главных ролях — Ана де Армас и Крис Эванс. Фильм рассказывает историю обычного парня Коула (Эванс), который однажды оказывается на свидании с загадочной незнакомкой Сэди (де Армас). Свидание проходит отлично, но вскоре после него девушка таинственным образом исчезает.

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Наш парень решается на отчаянный поступок, отправляясь в долгое путешествие в попытках найти таинственную незнакомку. В какой-то момент выясняется, что новая подруга Коула — секретный агент из ЦРУ. Парень принимает решение помочь ей, после чего парочка будет попадать в одно приключение за другим.

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Режиссёр фильма — Декстер Флетчер, который поставил «Рокетмена». Сюжет писали сценаристы «Дэдпула», поэтому это должно быть, как минимум, смешно. Премьера картины намечена на 21 апреля в сервисе Apple TV+.

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