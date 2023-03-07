Через полтора месяца в кинотеатрах начнётся прокат российского кинофильма «Вызов» — первого в истории художественного фильма, который снимали на настоящей Международной космической станции (МКС). По такому поводу сегодня компания Centrsal Partnership опубликовала свежий трейлер картины, в котором главная героиня принимает трудное, но единственно правильное и мужественное решение.
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«Вызов» повествует о том, как хирург Женя готовится к полёту на МКС, чтобы спасти космонавта, который не сможет вернуться на Землю без проведения операции. Жене предстоит пройти ускоренный курс подготовки космонавтов и отправиться на орбиту, чтобы не просто провести уникальную в своём роде операцию в неестественных условиях, но и найти своё счастье.
Основные роли в «Вызове» исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и другие. Премьера — 20 апреля.