«Интерстеллар» по-русски. Но на минималках.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Через полтора месяца в кинотеатрах начнётся прокат российского кинофильма «Вызов» — первого в истории художественного фильма, который снимали на настоящей Международной космической станции (МКС). По такому поводу сегодня компания Centrsal Partnership опубликовала свежий трейлер картины, в котором главная героиня принимает трудное, но единственно правильное и мужественное решение.

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«Вызов» повествует о том, как хирург Женя готовится к полёту на МКС, чтобы спасти космонавта, который не сможет вернуться на Землю без проведения операции. Жене предстоит пройти ускоренный курс подготовки космонавтов и отправиться на орбиту, чтобы не просто провести уникальную в своём роде операцию в неестественных условиях, но и найти своё счастье.

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Основные роли в «Вызове» исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и другие. Премьера — 20 апреля.