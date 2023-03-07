В том, что коллективный Запад будет в меру своих возможностей латать дыры в украинской системе ПВО, которых с каждым днём становится всё больше, можно было не сомневаться. Процесс идёт уже много месяцев: сначала спонсоры Киева ограничивались вывозом из новых членов НАТО зенитных систем ещё советского производства, затем, по мере их уничтожения, стали отправлять уже непосредственно западные системы, пока в конце концов не было принято решение о поставке батареи американского ЗРК Patriot.
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И вот, сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что батареи Patriot уже находятся на Украине. Пан Блащак отметил, что всё это становится возможным в значительной степени благодаря содействию Польши не только как «перевалочного пункта» для поставляемого из США вооружения, но и в качестве непосредственно донора. Проще говоря, Блащак признал соучастие Польши в катастрофе, которая происходит с Украиной, и не увидел в этом ничего зазорного.
Поставлены ли уже комплексы Patriot на боевое дежурство на Украине, не сообщается, равно как не уточняется, какие локации они будут прикрывать. Учитывая статичность ЗРК Patriot, логично будет предположить, что в их задачу войдёт защита воздушного пространства над наиболее стратегически (или политически) важными объектами.