Как и остальной технике, «Патриотам» позволили прибыть.

В том, что коллективный Запад будет в меру своих возможностей латать дыры в украинской системе ПВО, которых с каждым днём становится всё больше, можно было не сомневаться. Процесс идёт уже много месяцев: сначала спонсоры Киева ограничивались вывозом из новых членов НАТО зенитных систем ещё советского производства, затем, по мере их уничтожения, стали отправлять уже непосредственно западные системы, пока в конце концов не было принято решение о поставке батареи американского ЗРК Patriot.

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И вот, сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что батареи Patriot уже находятся на Украине. Пан Блащак отметил, что всё это становится возможным в значительной степени благодаря содействию Польши не только как «перевалочного пункта» для поставляемого из США вооружения, но и в качестве непосредственно донора. Проще говоря, Блащак признал соучастие Польши в катастрофе, которая происходит с Украиной, и не увидел в этом ничего зазорного.

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Поставлены ли уже комплексы Patriot на боевое дежурство на Украине, не сообщается, равно как не уточняется, какие локации они будут прикрывать. Учитывая статичность ЗРК Patriot, логично будет предположить, что в их задачу войдёт защита воздушного пространства над наиболее стратегически (или политически) важными объектами.