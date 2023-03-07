Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Польше сообщили о прибытии на Украину первых ЗРК Patriot
Как и остальной технике, «Патриотам» позволили прибыть.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

В том, что коллективный Запад будет в меру своих возможностей латать дыры в украинской системе ПВО, которых с каждым днём становится всё больше, можно было не сомневаться. Процесс идёт уже много месяцев: сначала спонсоры Киева ограничивались вывозом из новых членов НАТО зенитных систем ещё советского производства, затем, по мере их уничтожения, стали отправлять уже непосредственно западные системы, пока в конце концов не было принято решение о поставке батареи американского ЗРК Patriot.

реклама

И вот, сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что батареи Patriot уже находятся на Украине. Пан Блащак отметил, что всё это становится возможным в значительной степени благодаря содействию Польши не только как «перевалочного пункта» для поставляемого из США вооружения, но и в качестве непосредственно донора. Проще говоря, Блащак признал соучастие Польши в катастрофе, которая происходит с Украиной, и не увидел в этом ничего зазорного.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Поставлены ли уже комплексы Patriot на боевое дежурство на Украине, не сообщается, равно как не уточняется, какие локации они будут прикрывать. Учитывая статичность ЗРК Patriot, логично будет предположить, что в их задачу войдёт защита воздушного пространства над наиболее стратегически (или политически) важными объектами.

#украина #боевые действия #patriot #зрк patriot
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава Пентагона назвал Бахмут (Артёмовск) символической, а не стратегической целью ВС РФ
Украинские власти выступили за продолжение обороны Бахмута
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам ВСУ в Авдеевке, планирующими тяжеловесами УПАБ-1500Б
9
Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями
164
Китай разворачивает первый в мире авианосец способный запускать стелс-истребители 5-го поколения
+
6 причин, по которым в 2023 году я не перешел на Windows 11, а пользуюсь Windows 10
17
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
212
Как поставить компьютер, чтобы реже чистить его от пыли
25
Почему ВСУ обещали награду за российскую винтовку СВЛК-14С «Сумрак»
13
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
44
Обзор и сравнение новой термопасты Arctic MX-6 с Arctic MX-4. Часть 1
37
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
6

Сейчас обсуждают

grom9000
14:28
У меня сгорели 660ти и 960, причем я особо не играл даже и продувал раз в год, естественно больше никаких Нвидий покупать не собираюсь. Их качество очень низкое и даже дешевые АМД сделаны лучше, что п...
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
Веточка
14:21
а ты читать умеешь? могу научить
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
ACDCOVER
14:21
АМД брать перспективнее, это же 5800x3d их прошлого, до сих не дает расслабляться интеловским современным камням. Тут интелу приходится включать кипятильники и жор, чтобы как минимум не отставать.
ИИ победил человека во время воздушного боя – китайские военные готовят революцию в авиации
Веточка
14:20
да кто тебе даст ?
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
Веточка
14:20
3060Ti НЕ является отличным вариантом для игр
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
Веточка
14:19
не покупай, как будто тебя кто то заставляет, сиди на своей Intel® HD Graphics 3000 и получай каеф
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
terenty79
14:19
а еще им пользоваться надо уметь, ну так говорят обычно в ответ на фото паленых панцирей, у армян, в сирии, и на украине.
После ударов по объектам "Роснефти", в порту Туапсе появился ЗРПК "Панцирь-С1"
Антон Шемякин
14:16
Турция все дальше от запада. Эрдоган западу не угоден. Все идет к выходу из нато.
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
Веточка
14:15
короче пишите
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
Антон Шемякин
14:15
су-75 еще нет, он в разработке и не летает. И не факт что его вообще закончат, к сожалению. В связи с ситуацией закупать наше оружие многие не спешат, боятся. А разрабатывался он исключительно на эксп...
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем