В России продолжает нарастать дефицит федерального бюджета. Если по статистике за январь превышение расходов над доходами составило 1,76 триллиона рублей, то в феврале к ним добавились ещё 820 миллиардов, о чём свидетельствует свежая информация от Министерства финансов России.
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Как сообщает Минфин, за январь-февраль текущего года доходы федерального бюджета составили 3,16 трлн рублей, или на 25 % меньше, чем за тот же период в 2022 году. Из этой суммы 947 миллиардов приходятся на нефтегазовые доходы, сократившиеся на 46 % из-за снижений котировок на нефть марки Urals, а 2,217 триллиона — на ненефтегазовые доходы, которые сократились на 9 % из-за сокращения поступления налога на прибыль.
Расходы федерального бюджета за аналогичный период же составили 5,744 триллиона рублей, что на 52 % превышает показатели января-февраля прошлого года. В Минфине столь циклопический рост расходов бюджета объясняют «оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам». Что замаскировано за этой шифровкой, не уточняется, но все понимают, какой проходящий сейчас процесс отъедает огромные финансовые ресурсы.
В переводе на понятный русский язык вышеуказанная статистика означает, что государство стало чуть меньше зарабатывать, но при этом сильно больше тратить. Всего же бюджет верстался с расчётом на дефицит в 2,925 трлн рублей за весь 2023 год. Учитывая наличие Фонда национального благосостояния, объём которого по состоянию на 1 февраля 2023 года составлял 10,8 трлн рублей, и иные формы покрытия дефицита бюджета, государство может ещё очень-очень долго позволять себе работать «в минус», и бить тревогу из-за подобных новостей, как это любят делать на ресурсах известной направленности, точно не стоит.