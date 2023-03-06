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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дефицит бюджета России за январь-февраль 2023 года составил 2,58 трлн рублей
Или 1,76 трлн рублей за январь и 820 млрд рублей за февраль.
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В России продолжает нарастать дефицит федерального бюджета. Если по статистике за январь превышение расходов над доходами составило 1,76 триллиона рублей, то в феврале к ним добавились ещё 820 миллиардов, о чём свидетельствует свежая информация от Министерства финансов России.

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Как сообщает Минфин, за январь-февраль текущего года доходы федерального бюджета составили 3,16 трлн рублей, или на 25 % меньше, чем за тот же период в 2022 году. Из этой суммы 947 миллиардов приходятся на нефтегазовые доходы, сократившиеся на 46 % из-за снижений котировок на нефть марки Urals, а 2,217 триллиона — на ненефтегазовые доходы, которые сократились на 9 % из-за сокращения поступления налога на прибыль.

Расходы федерального бюджета за аналогичный период же составили 5,744 триллиона рублей, что на 52 % превышает показатели января-февраля прошлого года. В Минфине столь циклопический рост расходов бюджета объясняют «оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам». Что замаскировано за этой шифровкой, не уточняется, но все понимают, какой проходящий сейчас процесс отъедает огромные финансовые ресурсы.

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В переводе на понятный русский язык вышеуказанная статистика означает, что государство стало чуть меньше зарабатывать, но при этом сильно больше тратить. Всего же бюджет верстался с расчётом на дефицит в 2,925 трлн рублей за весь 2023 год. Учитывая наличие Фонда национального благосостояния, объём которого по состоянию на 1 февраля 2023 года составлял 10,8 трлн рублей, и иные формы покрытия дефицита бюджета, государство может ещё очень-очень долго позволять себе работать «в минус», и бить тревогу из-за подобных новостей, как это любят делать на ресурсах известной направленности, точно не стоит.

#финансы #россия #экономика
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Oleg Tereshkin
22:18
Только долбаебы и хохлы думают что зеки наваливают хохлосвиньям за щеку 🤣 основной костяк музыкантов это профессионалы ,бывшие спецназовцы ВДВ и тд ,с многолетним боевым опытом
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Михаил Barash Андреев
22:17
Как это противоречит материалу, который гласит о том, что за январь+февраль дефицит почти достиг годового плана?
Дефицит бюджета России за январь-февраль 2023 года составил 2,58 трлн рублей
Stukalov Igor
22:16
И? В феврале стало меньше дефицита. Что-то не ясно? То есть в марте есть шанс, дефицит еще меньше станет, а потом по сути может перейти в профицит.
Дефицит бюджета России за январь-февраль 2023 года составил 2,58 трлн рублей
Versuz
22:14
Вам в школе попозже должны рассказать, что дерево и при ста и при двухста градусах сушат в спец. сушильных камерах и дерево не сгорает. Это мистика для поклонения ЕГЭ!
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dagnoparte
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в этом и смысл, у зели по договору с байденом надо убить как можно больше украинцев, это в американской геополитике против рф в будущем должно играть на сша.
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