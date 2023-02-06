Или в 60 % от общегодового.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

На сайте Министерства финансов был опубликован любопытный по своей сути отчёт, по которому можно в некоторой степени оценить, как всё, что произошло в прошлом году, отразилось на федеральном бюджете РФ в году наступившем. А отразилось весьма печально: как следует из официальной документации, в январе федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в 1,76 триллиона рублей, или в 60 % от суммарного запланированного на 2023 год дефицита.

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Объём доходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 1,356 трлн рублей, сократившись по отношению к январю 2022 года на 35 %; при этом нефтегазовые доходы сократились на 46 %, а ненефтегазовые (все остальные) — на 28 %. Расходы федерального бюджета же в минувшем месяце составили 3,117 трлн рублей, увеличившись на 59 % по сравнению с январём 2022 года.

Как заявляют в Минфине, ускорение финансирования расходов связано с «оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам», что бы это ни значило. Вообще, в экономическом блоке правительства очень любят использовать термины, значение которых сильно расплывается в сознании людей, не защищавших докторские диссертации в области экономики.

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Расходы федерального бюджета в 2023 году запланированы в размере 29,056 трлн рублей , а доходы — 26,13 трлн рублей, с дефицитом в 2,925 трлн рублей. Насколько удастся реализовать эти планы, учитывая, что бюджет верстался с расчётом на стоимость нефти марки Urals в размере $70 за «бочку», что вряд ли будет актуально в обозримой перспективе, покажет только время. Одно известно точно: Минфин собирается переходить на «альтернативные ценовые индикаторы для целей налогооблажения», поскольку котировки цен на нефть Urals в результате известных действий западных стран перестали отражать реальность (быть репрезентативными).