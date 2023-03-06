Сотрудничество России и Индии в военной сфере заключается не только в закупках Индией российских вооружений в колоссальных количествах, но и в развитии совместных оборонных проектов. Одним из таких проектов стала сверхзвуковая противокорабельная ракета BrahMos («БраМос» — сформировано от названий рек Брахмапутра и Москва). И вот, на днях в Индии успешно испытали её корабельную версию.
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Как сообщают индийские СМИ со ссылкой на оборонное ведомство, BrahMos в корабельном исполнении успешно поразила цель в Аравийском море.
Разработка ракеты BrahMos началась в конце 1990-х, а за основу новинки была взята ракета «Яхонт», представляющая собой экспортный вариант П-800 «Оникс». Российско-индийское изделие способно развивать скорость до 2,8 скоростей звука и поражать цели на расстоянии до четырёхсот километров. Помимо морского базирования также может размещаться на самолётах и в наземных пусковых установках. В общем, универсал в своём классе.