Процесс идёт, и идёт активно.

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В следующем году ожидается премьера «Безумия на двоих» — сиквела тепло принятого публикой фильма «Джокер» — а это значит, что сейчас идёт активная работа по его съёмкам. Учитывая, что кадры фильма снимаются во вполне реальном городе, нет ничего удивительного в том, что в Сеть то и дело попадают запечатлённые очевидцами кадры со съёмок.

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На новых кадрах можно заметить Хоакина Феникса, исполняющего роль Артура Флека/Джокера, а также другого актёра — то ли дублёра Феникса, то ли также исполняющего роль Джокера, но уже для сцен, где Артур вступает в ментальный конфликт со своим альтер-эго.

В целом из кадров трудно понять, на каком этапе съёмок находится «Джокер: Безумие на двоих», поскольку такова специфика кинопроизводства — сцены из финала вполне могут снимать в самом начале — но в целом процесс идёт, а это значит, что фанаты первого фильма в следующем году смогут без задержек увидеть продолжение.

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Напомним, что в сиквеле главные роли исполнят Хоакин Феникс (Артур Флек/Джокер) и Леди Гага (Харли Квинн).