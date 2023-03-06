У Ирана и своя «оборонка» на высоте.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Несмотря на десятилетия санкционного давления, Иран обладает развитым военно-промышленным комплексом, многие образцы вооружений которого с удовольствием закупаются в том числе и мощнейшими армиями мира со своими собственными промышленными возможностями. Развитие военных технологий в Исламской ремпублике достигло таких высот, что в стране пока не видят необходимости в помощи со стороны в вопросе обеспечения государства зенитными ракетными комплексами, включая даже российские комплексы С-400 «Триумф».

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Как отметил министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни, несмотря на высокий уровень отношений с Россией, у страны имеются собственные возможности производства оружия оборонной направленности, включая и системы ПВО. Поэтому на данный момент, добавил глава иранского оборонного ведомства, в закупках комплексов С-400 нет необходимости.

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Стоит отметить, что в других областях, где у Ирана нет столь серьёзных компетенций, Тегеран с большим удовольствием сотрудничает с Москвой. В частности, в начале этого года в Иране подтвердили закупку в России суперсовременных истребителей Су-35 поколения «4++».