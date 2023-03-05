Страны коллективного Запада продолжают устанавливать двойные стандарты во всём, включая поставки вооружений сторонам российско-украинского конфликта. Как мы понимаем, Западу поставлять оружие в совершенно безумных объёмах можно, а тем, кто поддерживают Россию, передавать ей вооружения ни в коем случае нельзя. В США не первый раз подозревают Китай в передаче вооружений России, однако в Еврокомиссии никаких подтверждений этим заявлениям найти пока не могут.
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Как бы то ни было, тема сохраняет актуальность, и сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью CNN рассказал о якобы обещании китайского правительства не поставлять России оружие. По словам Шольца, поставки оружия Москве имели бы для Пекина определённые последствия.
Было такое обещание на самом деле или же Шольц продолжает рассказывать свои фантазии, скорее всего, узнаем от внешнеполитического ведомства Китая. В целом китайская сторона крайне недовольна поведением коллективного Запада и заявляет, что никто не в праве указывать Китаю, что и как ему делать.
На каком основании у стран Запада выработался этот менторский тон в отношении тех, кто не разделяют их позицию по украинскому вопросу, сказать практически невозможно. Экономически по сравнению с Китаем они — карлики, в военном плане — тоже, про уровень дипломатии и мягкой силы вообще даже говорить не приходится. Кроме того, непонятно, о каких последствиях для Пекина вообще может идти речь, учитывая, что Китай является крупнейшим торговым партнёром как для США, так и для Европы, и просто так санкции на него, не отправив своих собственных граждан прямиком в прошлый век по всем критериям, не наложишь.