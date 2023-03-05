Хоть коллективный Запад сегодня максимально вовлечён в российско-украинский вооружённый конфликт на стороне Украины, фактически принимая за неё все решения и подталкивая к тем или иным действиям, но на публику руководители наиболее влиятельных западных стран утверждают обратное, заявляя, что Киев самостоятелен в своих действиях. В частности, в интервью CNN канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что никаких решений по Украине без самой Украины приниматься не будет.
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По словам Шольца, Украина сама должна принять решение касательно Крыма и Донбасса, а Запад тем временем будет оказывать Киеву поддержку для осуществления его задач. Немецкий канцлер дополнительно высказался о полной поддержке Украины и о готовности к предоставлению ей гарантий безопасности после окончания боевых действий.
На сегодняшний день Запад, понимая, что фантазия с нанесением России военного поражения на Украине несбыточна, уже потихоньку рассматривает возможность завершения конфликта дипломатическим путём. Впрочем, нынешнее положение Украины Запад не устраивает, потому что слишком уж оно невыгодное в плане переговорного процесса, поэтому опять нашпиговывает страну оружием с целью осуществления весеннего контрнаступления. Как считают многие военные эксперты, от того, как пройдёт это наступление, и зависит дальнейшее положение дел на фронте и, как следствие, позиция Украины за столом переговоров.