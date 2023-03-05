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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп заявил, что предупреждал Путина о последствиях «захвата» Россией другой страны
Но, как видим, ничего не сделал, чтобы это предотвратить.
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Хотя до выборов президента в США нужно ещё постараться дожить, не сгорев преждевременно в пламени глобальной ядерной войны, но обработка электората идёт уже сейчас. В частности, бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп в рамках ежегодной конференции консервативной части Республиканской партии сообщил, что предупреждал Путина о последствиях «захвата» Россией «какой-либо» страны.

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По словам Трампа, во время общения с Путиным он предупредил его, что в случае военных действий, направленных против другого государства, Москва окажется «под ударом». Также экс-президент США добавил, что его российский коллега ему, по всей видимости, не поверил.

Стоит отметить, что Россия не занимается захватом другой страны, а осуществляет её полное разоружение. Это разные по своему масштабу и последствиям операции. Что же до «удара», то Трамп, очевидно, имел в виду санкции, в наложении которых на Россию коллективным Западом, впрочем, никто не сомневался. Если бы на Западе хотели мира, то прислушались бы к российским озабоченностям, а уж после начала боевых действий разбились бы в лепёшку, но постарались бы заставить стороны сесть за стол переговоров. Запад же поступил наоборот: сорвал переговоры и занимается немыслимым по своим масштабам нашпиговыванием одной из сторон оружием и боеприпасами. Так что цели, заказчики и бенефициары текущего конфликта всем предельно понятны.

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Что же до Трампа, то он продвигает фантастическое видение своих действий на посту президента в случае переизбрания. По словам Трампа, он «выгонит» из администрации всех раздувателей войны и постарается усадить Путина и Зеленского за стол переговоров. О чём можно будет договариваться к моменту гипотетического переизбрания Трампа, неясно: делать прогнозы на два года в текущей ситуации невозможно.

#россия #сша #украина #политика #путин #трамп
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