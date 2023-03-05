Как известно, наиболее антироссийскую позицию в Европе занимают те, кто в своё время метнулись под юбку коллективной безопасности НАТО и, чувствуя себя полностью защищёнными, повизгивают из-за этой юбки на Россию. Чувство защищённости — это прекрасно, но оно может быть ложным или крайне непродолжительным, поэтому за словами всё-таки необходимо следить. Как сообщает издание The Wall Street Journal, в ходе своего визита в Польшу в годовщину начала СВО президент США Джо Байден «оказал давление» на руководителей прибалтийских государств в связи с их агрессивной позицией в отношении России, выражающейся в заявлениях о необходимости нанести последней военное и стратегическое поражение.
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Не уточняется, в чём конкретно выражалось это оказание давления со стороны Байдена, равно как и неизвестно, услышали ли прибалтийские «лидеры» якобы возмущение американского президента.
The Wall Street Journal пишет, что Байден рассчитывает на дипломатическое решение российско-украинского конфликта, однако для этого Украине необходимо иметь более выгодное положение за столом переговоров. И чтобы это более выгодное положение получить, по всей видимости, и готовится анонсированное много месяцев назад весеннее контрнаступление ВСУ.
К заявлениям о контрнаступлении украинских сил не стоит относиться легкомысленно: с помощью натовской техники, в состав которой на днях вошли даже танковые мостоукладчики, и бесконечной мобилизации ВСУ легко могут собрать мощный ударный кулак. Здесь главное, чтобы Генштаб ВС РФ, имея все средства разведки и наблюдения (по крайней мере, в теории), не был застигнут врасплох.