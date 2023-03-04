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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Столько, сколько необходимо: Шольц и Байден прокомментировали сроки ведения санкционной войны против России
Как говорится, удачи им и хорошего настроения в поисках нового рынка сбыта своих товаров.
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Лидеры стран коллективного Запада, если их действительно можно назвать лидерами, а не исполнителями чужой воли, уже открыто заявляют, что восстановления прежних отношений с Россией не будет, «зависимость» от российских энергоресурсов якобы окончена, а русские выковыривают чипы из последних стиральных машин и микроволновок. Все эти фантазии там воспринимаются как реальность, и веря в свой собственный успех, представители Запада продолжают сохранять приверженность избранному курсу на экономическую и политическую конфронтацию с РФ.

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В частности, в ходе встречи в Белом доме в эту пятницу, президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили, что будут продолжать оказывать санкционное давление на Россию «столько, сколько необходимо».

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Между тем Шольц и Байден подтвердили следование курсу оказания Украине военной, финансовой и гуманитарной помощи. Опять же, «столько, сколько необходимо». При этом важно понимать, что подобные заявления делаются на публику ради сохранения лица; в реальности страны НАТО испытывают сложности с предоставлением Украине необходимого количества боеприпасов и техники, а некоторые европейские промышленно развитые страны еле-еле избегают рецессии на фоне утраты крупного рынка сбыта своей продукции. Ирония заключается в том, что Международный Валютный Фонд прогнозирует рост российской экономики в этом году на 0,3 %, а в следующем — на 2,1 %. Как долго может продолжаться эта конфронтация и к чему она приведёт, покажет только дальнейшее развитие событий.

#россия #сша #санкции #политика #экономика #евросоюз
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Александр Сухачев
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Смысл, чтобы ты тут обсуждал то, чего нет. Кому то копейка
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Bernigan
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