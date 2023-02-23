Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уже не первый раз отмечает, что боевые действия на Украине перешли в фазу войны на истощение, когда победу одерживает тот, кто сможет обеспечить своим войскам большее количество вооружений и снарядов. Данную схватку в НАТО, по всей видимости, проигрывают, поскольку сегодня Столтенберг заявил, что страны альянса истощили запасы доступных к передаче Киеву артиллерийских снарядов, а расход значительно превышает производственные мощности.
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Поэтому на сегодняшний день, как отметил Столтенберг, задача заключается в том, чтобы нарастить производство, дабы в этом «противостоянии логистик» иметь возможность обеспечить украинские войска всем необходимым.
Иными словами, Столтенберг фактически прямым текстом подтвердил, что блок НАТО ведёт с Россией боевые действия пусть и чужими руками, но своим оружием и боеприпасами. Как говорится, не надо затыкать не очень смышлёным людям рот — они сами всё расскажут. В данном случае представители западных стран сделали для усиления российской позиции как внутри страны, так и за пределами коллективного Запада многократно больше, чем это сделала сама Россия.