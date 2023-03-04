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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Вашингтоне хотели бы видеть Китай «помогающим» Украине
В Вашингтоне много чего хотели бы видеть. Но придётся видеть совсем другое.
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Последнее время из Вашингтона звучат удивительные по своему содержанию заявления, чуть ли не напрямую угрожающие Китаю последствиями за его позицию относительно российско-украинского конфликта. То, что американские «элиты» мысленно продолжают жить в 90-х годах прошлого века, когда и Россия, и Китай находились в чудовищном положении, продолжает играть с США злую шутку: времена и статусы этих государств изменились, а на планете появилась масса региональных держав, видящих, что себе позволяют обитатели Града на холме.

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В частности, в интервью изданию CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби прокомментировал отношение Вашингтона к позиции Пекина. По словам Кирби, в США хотели бы, чтобы Китай присоединился «ко всему миру», осудил Россию, перестал ей помогать и начал бы осуществлять военную помощь Украине.

Как видим, в США не стесняются и напрямую озвучивают свои пожелания. Безусловно, их слышат и в Пекине, прекрасно понимая, какая роль Китаю уготована в «прекрасном будущем» по версии коллективного Запада.

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Официальные китайские лица неоднократно заявляли, что не потерпят менторского тона Вашингтона и уж тем более угроз в адрес своей страны. Китай будет поступать так, как считает нужным исходя из своих национальных интересов.

#россия #сша #китай #украина #политика
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