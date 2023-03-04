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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Германия вздумала построить на Украине танковый завод, Медведев пообещал накрыть его «Калибрами»
И в самом деле — ничего другого подобный завод не ожидает.
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В европейских государствах продолжают делать вид, что на Украине ничего не происходит, а Россия не имеет возможности нанести удар по абсолютно любой точке в стране, причём с безопасного расстояния. Так, Армин Паппергер, руководитель занимающегося производством бронетехники немецкого концерна Rheinmetall, заявил о переговорах с Киевом по поводу возведения на Украине танкового завода, способного производить до четырёхсот современных «Пантер» ежегодно.

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Цена вопроса, уточняет Паппергер, составляет порядка двухсот миллионов евро, а переговоры с украинским правительством он охарактеризовал как «многообещающие». Глава Rheinmetall рассчитывает, что позитивное решение будет принято уже до первых чисел мая.

Паппергер считает, что у России меньше военных ресурсов, чем у коллективного Запада, поэтому если хорошенько постараться, то можно заставить Москву пойти на уступки. По всей видимости, в Rheinmetall не смотрят реальные новости и не в курсе, что о тотальной нехватке военно-промышленных мощностей кричит уже генсек НАТО Йенс Столтенберг, а Россия обозначила украинский конфликт как экзистенциальную угрозу, и об уступках речи идти не может.

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Что же касается возведения завода, то откровенно непонятно, почему Rheinmetall вознамерилась возводить его именно на Украине, где по нему в нужный момент прилетит стая «Калибров». Об этом сегодня напрямую заявил зампред российского совбеза и по совместительству зампред Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев. Здесь, впрочем, важно занять выжидающую позицию и запускать ракеты не по строительной площадке, а уже по возведённому заводу — со станками и оборудованием — для максимального ущерба.

#россия #украина #германия #боевые действия #танки #промышленность #психиатрия
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