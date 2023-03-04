На сегодняшний день Россию исключили или вынудили уйти «по собственному желанию» практически из всех связанных исключительно с коллективным Западом объединений и институтов. Когда западные руководители это делали, их не заботило, что такими действиями они лишь обрубают каналы связи и сжигают за собой мосты, попутно укрепляя позицию российских властей внутри страны. Когда же речь заходит о междгосударственных объединениях, в которых у коллективного Запада отсутствует большинство в принятии решений, риторика резко меняется.
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В частности, когда главу евродипломатии Жозепа Борреля спросили об исключении России из G20, то он негативно высказался о такой возможности. По словам Борреля, такое действие противоречило бы продвижению «принципа многостороннего сотрудничества». По мнению еврочиновника, дипломатам необходимо уметь слушать другую сторону, а без участия России в G20 и вовсе невозможно решать мировые проблемы.
Как мы уже отметили, данные заявления связаны исключительно с невозможностью западных стран повлиять на членство России и G20. Они бы Россию и из Совета Безопасности ООН уже давно исключили, если бы имели такую возможность, не посмотрев на то, что Россия (тогда СССР) была одним из основателей ООН как органа поддержания мира и безопасности после Второй мировой войны.