В него, как и сообщалось вчера, войдут снаряды для HIMARS, артиллерии и БМП Bradley.

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Соединённые Штаты продолжают бесконечный поток денег и военной техники на Украину, не имея при этом перед ней никаких формальных обязательств. Недавно США выделили военной помощи на сумму в $2 миллиарда, теперь же дополнили его боеприпасами на сумму в $400 миллионов, о чём сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

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В состав сегодняшнего пакета входят снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц натовского образца, а также снаряды для поступающих на Украину БМП Bradley.

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Блинкен добавил уже привычную американскую мантру о том, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы иметь более выгодное положение за столом переговоров. То, что в результате данных поставок Украина наоборот получает всё менее и менее выгодное положение для гипотетических переговоров, господина Блинкена совершенно не тревожит.