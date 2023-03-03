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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Чебурашка» предсказуемо оказался самым популярным фильмом среди российских «пиратов»
Нового «Аватара», что любопытно, нет даже в десятке.
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Хотя российские любители кино благодаря популяризации как «живых», так и онлайн-кинотеатров за последние десятилетия и привыкли потреблять лицензионный контент, но действия зарубежных киностудий в прошлом году вновь побудили в российском зрителе желание встать на палубу корабля и поднять на мачте чёрный флаг с черепом и костями. Попал под раздачу и самый популярный в России фильм этого года — «Чебурашка». Как передаёт «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на исследование компании Group-IB, приключения «белорусской ушастой овчарки» стали безусловным лидером среди пиратских сайтов в Рунете в феврале текущего года.

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Удивляться данному положению дел не стоит: во-первых, «Чебурашка» стал самым разрекламированным и кассовым фильмом в текущем году, собравшим в прокате больше шести миллиардов рублей, а во-вторых, многим откровенно лень специально ехать из своих небольших посёлков в районные центры ради просмотра фильма.

Что до десятки лидеров «пиратского чарта», то выглядит он следующим образом:

  • «Чебурашка»;
  • «Аферисты»;
  • «Крушение»;
  • «Вавилон»;
  • «Непослушник 2»;
  • «Чёрная пантера: Ваканда навеки»;
  • «М3ГАН»;
  • «Кит»;
  • «Меню»;
  • «К тебе или ко мне?».
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Любопытно, что фильм «Аватар: Путь воды» по статистике за февраль вылетел даже из десятки самых популярных среди «пиратов». Бытует мнение, что это связано с неоднозначностью самого фильма, его затянутостью и слабой сюжетной линией.

#кино #чебурашка
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Такого отстоя я еще не видел как Чебурашка, если импортозамещение пойдет по тому же плану, то смотреть будет нечего!)))
«Чебурашка» предсказуемо оказался самым популярным фильмом среди российских «пиратов»
Ezdiumno
22:29
О, еще одна пришла из тех, кто везде только грязь ищет... :))
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ffe
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