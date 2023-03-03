Нового «Аватара», что любопытно, нет даже в десятке.

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Хотя российские любители кино благодаря популяризации как «живых», так и онлайн-кинотеатров за последние десятилетия и привыкли потреблять лицензионный контент, но действия зарубежных киностудий в прошлом году вновь побудили в российском зрителе желание встать на палубу корабля и поднять на мачте чёрный флаг с черепом и костями. Попал под раздачу и самый популярный в России фильм этого года — «Чебурашка». Как передаёт «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на исследование компании Group-IB, приключения «белорусской ушастой овчарки» стали безусловным лидером среди пиратских сайтов в Рунете в феврале текущего года.

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Удивляться данному положению дел не стоит: во-первых, «Чебурашка» стал самым разрекламированным и кассовым фильмом в текущем году, собравшим в прокате больше шести миллиардов рублей, а во-вторых, многим откровенно лень специально ехать из своих небольших посёлков в районные центры ради просмотра фильма.

Что до десятки лидеров «пиратского чарта», то выглядит он следующим образом:

«Чебурашка»;

«Аферисты»;

«Крушение»;

«Вавилон»;

«Непослушник 2»;

«Чёрная пантера: Ваканда навеки»;

«М3ГАН»;

«Кит»;

«Меню»;

«К тебе или ко мне?».

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Любопытно, что фильм «Аватар: Путь воды» по статистике за февраль вылетел даже из десятки самых популярных среди «пиратов». Бытует мнение, что это связано с неоднозначностью самого фильма, его затянутостью и слабой сюжетной линией.