Хотя российские любители кино благодаря популяризации как «живых», так и онлайн-кинотеатров за последние десятилетия и привыкли потреблять лицензионный контент, но действия зарубежных киностудий в прошлом году вновь побудили в российском зрителе желание встать на палубу корабля и поднять на мачте чёрный флаг с черепом и костями. Попал под раздачу и самый популярный в России фильм этого года — «Чебурашка». Как передаёт «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на исследование компании Group-IB, приключения «белорусской ушастой овчарки» стали безусловным лидером среди пиратских сайтов в Рунете в феврале текущего года.
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Удивляться данному положению дел не стоит: во-первых, «Чебурашка» стал самым разрекламированным и кассовым фильмом в текущем году, собравшим в прокате больше шести миллиардов рублей, а во-вторых, многим откровенно лень специально ехать из своих небольших посёлков в районные центры ради просмотра фильма.
Что до десятки лидеров «пиратского чарта», то выглядит он следующим образом:
- «Чебурашка»;
- «Аферисты»;
- «Крушение»;
- «Вавилон»;
- «Непослушник 2»;
- «Чёрная пантера: Ваканда навеки»;
- «М3ГАН»;
- «Кит»;
- «Меню»;
- «К тебе или ко мне?».
Любопытно, что фильм «Аватар: Путь воды» по статистике за февраль вылетел даже из десятки самых популярных среди «пиратов». Бытует мнение, что это связано с неоднозначностью самого фильма, его затянутостью и слабой сюжетной линией.