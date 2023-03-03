На протяжении нескольких месяцев украинские инженерные войска и привлечённые к работе подрядные организации выстраивают линии обороны и увеличивают укрепления вдоль границы с Беларусью, опасаясь повторного наступления оттуда российских войск. Работа не прекращается ни на день, и сегодня глава облвоенадминистрации Ровенской области Виталий Коваль в своём Telegram-канале сообщил о дополнительном укреплении оборонительных рубежей.
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В частности, возводится вторая линия противотанковых рвов и заграждений с использованием бетонных конструкций в форме пирамид с отсечённой верхушкой.
Имеются ли у российского командования планы на повторное наступление в сторону Киева или же с целью отрезания бесконечных поставок западных вооружений, неизвестно. В Сети регулярно появляются видео с переброской размещавшихся на территории Беларуси российских войск в сторону линии фронта, так что не исключено, что опасения киевских властей напрасны. Но в любом случае, перестраховка никому ещё не вредила.