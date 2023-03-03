И вот это уже интересно.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Пока сложно сказать наверняка, но, похоже, мы находимся на пороге важных политических и военных новостей. В частности, сегодня президентом России Владимиром Путиным был подписан указ «О некоторых вопросах осуществления деятельности хозяйственных обществ, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа».

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Если перевести текст указа на понятный русский язык, то в нём говорится следующее: если во время военного положения предприятия, участвующие в государственном оборонном заказе, срывают сроки его выполнения, то Минпромторг оставляет за собой право на отстранение имеющегося руководства предприятия и установление на нём внешнего управления с целью скорейшего исправления сложившейся ситуации.

Дополнительно правительству поручено образовать при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ рабочую группу по вопросам деятельности участвующих в гособоронзаказе предприятий в период военного положения.

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Учитывая, что речь в указе идёт именно о работе в условиях военного положения, скорее всего, нас ожидают важные новости, которые могут затронуть жизнь каждого.