Пока сложно сказать наверняка, но, похоже, мы находимся на пороге важных политических и военных новостей. В частности, сегодня президентом России Владимиром Путиным был подписан указ «О некоторых вопросах осуществления деятельности хозяйственных обществ, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа».
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Если перевести текст указа на понятный русский язык, то в нём говорится следующее: если во время военного положения предприятия, участвующие в государственном оборонном заказе, срывают сроки его выполнения, то Минпромторг оставляет за собой право на отстранение имеющегося руководства предприятия и установление на нём внешнего управления с целью скорейшего исправления сложившейся ситуации.
Дополнительно правительству поручено образовать при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ рабочую группу по вопросам деятельности участвующих в гособоронзаказе предприятий в период военного положения.
Учитывая, что речь в указе идёт именно о работе в условиях военного положения, скорее всего, нас ожидают важные новости, которые могут затронуть жизнь каждого.