Но это всё равно втрое дороже, чем «нормальная» стоимость.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Многие эксперты, основным местом работы которых является продавленный домашний диван, предрекали европейским странам цены на газ от 1000 евро за тысячу кубометров до бесконечности. Реальность, конечно, оказалась немного другой: тёплая зима и снижение производственной активности в Европе вкупе с поставками американского СПГ привели к тому, что стоимость голубого топлива в Старом Свете с 3465 евро за тысячу кубометров в августе 2022 года на сегодняшний день обвалилась до 453 евро за тысячу кубометров.

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Таким образом, стоимость данного энергоносителя в Европе упала в 7,64 раза по сравнению с пиковым показателем лета прошлого года. Впрочем, радоваться за европейцев всё равно пока рано: хоть закупочная стоимость и рухнула, но она всё равно примерно в два—три раза превышает «нормальную» стоимость газа в 140—200 евро за тысячу «кубов», которую Европа имела всего несколько лет назад.

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Способна ли при такой стоимости энергоносителей выживать европейская энергоёмкая промышленность, покажет только время.