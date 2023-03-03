Многие эксперты, основным местом работы которых является продавленный домашний диван, предрекали европейским странам цены на газ от 1000 евро за тысячу кубометров до бесконечности. Реальность, конечно, оказалась немного другой: тёплая зима и снижение производственной активности в Европе вкупе с поставками американского СПГ привели к тому, что стоимость голубого топлива в Старом Свете с 3465 евро за тысячу кубометров в августе 2022 года на сегодняшний день обвалилась до 453 евро за тысячу кубометров.
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Таким образом, стоимость данного энергоносителя в Европе упала в 7,64 раза по сравнению с пиковым показателем лета прошлого года. Впрочем, радоваться за европейцев всё равно пока рано: хоть закупочная стоимость и рухнула, но она всё равно примерно в два—три раза превышает «нормальную» стоимость газа в 140—200 евро за тысячу «кубов», которую Европа имела всего несколько лет назад.
Способна ли при такой стоимости энергоносителей выживать европейская энергоёмкая промышленность, покажет только время.