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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД РФ сказали, сколько будет продолжаться СВО, и допустили квалификацию стран НАТО как спонсоров терроризма
Ничего нового, впрочем, не сказали.
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Вчера в Брянской области произошёл теракт, осуществлённый украинской диверсионно-разведывательной группой. В результате теракта погибли два мирных жителя и был ранен ребёнок. Сегодня МИД РФ прокомментировал произошедшее в сообщении для СМИ.

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Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, мирные граждане в Брянской области были убиты из оружия натовского производства. Данное обстоятельство, как уточняют в МИД, создаёт «закономерный вопрос» о квалификации натовских стран как соучастников вышеуказанных преступлений и спонсоров терроризма.

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Дальше российский МИД выдал «базу» с исторической справкой касательно событий на Украине с начала 2014 года и заканчивая сведениями о сегодняшней безмерной военной поддержке Киева со стороны Вашингтона и Брюсселя. Под конец своего сообщения пресс-служба министерства иностранных дел отметила, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока её цели не будут полностью выполнены. А цели всем хорошо известны: разоружение Украины, снос одиозной идеологии, которая однажды уже привела Европу к беде, и нейтрализация всех исходящих с территории Украины угроз.

#россия #украина #политика #нато #боевые действия
4
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REY_B_
16:40
Евро д'эффективные, как раз считают что "последняя". В смысле, денег хапнул, всё прослал, схватил золотой парашют и свалил на новую должность. В смысле, что пилят бюджет, как последний раз.
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Цхьалха Борз
16:39
Сливной бачок, ты себя спустил в очередной раз. Молодец.
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Цхьалха Борз
16:39
Ты слит и опущен. Мне лохастые опущенцы не интересны больше. Общайся со своим другом дальше.
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Цхьалха Борз
16:38
Ты ещё тупей. С чем тебя далбаеба и поздравляю.
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Цхьалха Борз
16:36
Ты лох тупой. Ска, какой же ты тупой лох.
Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
REY_B_
16:36
Да как бы надо посмотреть, сколько было посеяно озимых. Сдаётся мне, что зерна на экспорт будет куда меньше, чем в прошлом году. Так что, Украина от зерновой сделки получит мало, а Россия... Да ничего...
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Цхьалха Борз
16:36
Лоха в зеркале увидишь.
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Вежливый-B_R-A-D-L-E-Y
16:36
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Цхьалха Борз
16:36
Конечно верил, ты же лох, вот и продолжай так думать
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Цхьалха Борз
16:35
Лох! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Уже минимум 40? Уже не 50? )))
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