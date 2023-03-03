Вчера в Брянской области произошёл теракт, осуществлённый украинской диверсионно-разведывательной группой. В результате теракта погибли два мирных жителя и был ранен ребёнок. Сегодня МИД РФ прокомментировал произошедшее в сообщении для СМИ.
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Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, мирные граждане в Брянской области были убиты из оружия натовского производства. Данное обстоятельство, как уточняют в МИД, создаёт «закономерный вопрос» о квалификации натовских стран как соучастников вышеуказанных преступлений и спонсоров терроризма.
Дальше российский МИД выдал «базу» с исторической справкой касательно событий на Украине с начала 2014 года и заканчивая сведениями о сегодняшней безмерной военной поддержке Киева со стороны Вашингтона и Брюсселя. Под конец своего сообщения пресс-служба министерства иностранных дел отметила, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока её цели не будут полностью выполнены. А цели всем хорошо известны: разоружение Украины, снос одиозной идеологии, которая однажды уже привела Европу к беде, и нейтрализация всех исходящих с территории Украины угроз.