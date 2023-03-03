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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Онлайн-кинотеатры значительно увеличат производство оригинального контента на фоне ухода западных студий
Никак иначе им зрителя не удержать.
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В прошлом году в России вышло 89 фильмов и сериалов собственного производства онлайн-кинотеатров — в 2021-м их было только 74. В 2023 году аналитики ждут нового рекорда, поскольку сервисам необходимо будет удержать пользователей на фоне потери западного контента. Соответствующую информацию опубликовало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков из TelecomDaily.

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Эксперты также считают, что рост инвестиций в производство вынудит сервисы активнее искать способы окупить проекты, среди которых могут быть коллаборации сервисов между собой или с телеканалами.

В отчёте от TelecomDaily, с которым ознакомились журналисты издания «Коммерсантъ», учитывалась информация только по сериалам, снятым онлайн-сервисами самостоятельно (в титрах не должно быть надписи «сделано по заказу…»), а также по полнометражным фильмам, где онлайн-кинотеатр выступал продюсером.

Если говорить о количестве премьер, то тут в 2022 году лидерство удержал Start, у которого 20 так называемых originals. Следом идёт Premier (у него 18 проектов), которому удалось переместить на третье место сервис Kion (16 проектов).

Из приложенного к документу опроса россиян следует, что самыми узнаваемыми лентами у росиян оказались проект «Нулевой пациент» от «Кинопоиска», четвёртый сезон «Мажора» (тоже «Кинопоиск» вместе с «Первым каналом») и «Вампиры средней полосы» (Start). По прогнозам TelecomDaily, в 2023 году число выпущенных оригинальных проектов будет на 30 % больше, чем в 2022 году.

«Уже к лету потеря лицензий на западный контент станет заметна, и, следовательно, острее встанет вопрос удержания пользователей в подписке»,— полагает глава агентства Денис Кусков. Закупка корейского и турецкого контента не позволяет привлекать столько же зрителей, поэтому онлайн-кинотеатры вынуждены будут вкладываться в originals, убеждён Кусков. Напомним, с прошлого года поставку премьер в РФ остановили Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures и другие западные компании.

Далее в своём материале «Коммерсантъ» приводит некоторые детали обсуждения текущей ситуации в индустрии с руководством разных онлайн-кинотеатров. Например, гендиректор Start Дмитрий Гудумак в беседе с журналистами заявил, что сервис увеличил инвестиции в оригинальный контент в 2022 году на 26 %. Он также называет оригинальный контент «главным инструментом всех платформ в борьбе за зрителя».

Kion планирует в 2023 году запустить более 40 оригинальных проектов, что в полтора раза больше по сравнению с 2022 годом, сообщили в сервисе. Wink планирует представить в текущем году 20 оригинальных проектов — топ-менеджер сервиса заявляет, что увеличение числа оригинальных проектов не связано напрямую с попыткой замены западных, но «сама ситуация стимулирует потребление российского контента». Директор по контенту Okko Эльвира Дмитриевская говорит, что сервис планирует «значительно увеличить объём оригинального контента», но конкретных цифр не называет.

Денис Кусков из TelecomDaily убеждён, что в 2023 году онлайн-кинотеатры будут охотнее идти на сотрудничество с телеканалами, когда оригинальный проект выходит сначала на телевидении (или одновременно на ТВ), а уже потом — в сервисе.

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Гендиректор Start считает, что платформы будут активнее взаимодействовать и между собой в контексте производства.«Мы обсуждаем сопродюсирование проектов с другими игроками, это дает возможность и окупать проект, особенно в режиме невозможности продавать контент global игрокам в том объеме, к которому привык Start», — подытожил руководитель сервиса.

#кино #кинопоиск #онлайн кинотеатры
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