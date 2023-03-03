Хотя некоторые предпочитающие выдавать желаемое за действительное «журналисты» и любят заявлять о снижении уровня военной и финансовой поддержки Киева со стороны коллективного Запада, реальность выглядит «немного» иначе. Поддержка не просто не снижается, а становится всё более частой и объёмной. Вызвано это, конечно же, постоянными и огромными по своим масштабам потерями военной техники ВСУ и истощающимися запасами снарядов, поэтому буквально только что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал выделение Украине очередного пакета военной так называемой помощи.
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По словам Кирби, новый пакет военной помощи будет официально выделен уже в пятницу, 3 марта. В состав этого пакета войдут в основном боеприпасы для РСЗО HIMARS и снаряды для ствольной артиллерии.
Подробности о составе нового пакета, количестве боеприпасов и суммы в сотнях миллионов долларов будут представлены уже через несколько часов. Вместе с тем Кирби добавил, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках встречи в Вашингтоне в пятницу обсудят «дополнительную помощь Украине».
Отметим, что поставки западной техники и снарядов вкупе с финансовой поддержкой государственной машины Украины — единственная причина, по которой страна до сих пор сохраняет способность сопротивляться, поэтому легкомысленно относиться к этим поставкам не стоит.