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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Венгрии предложил создать европейский военный альянс без США
А оружие кто производить для этого альянса будет?
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Венгерский премьер Виктор Орбан отличается от других европейских «лидеров» тем, что позволяет себе проводить относительно суверенную в условиях членства в ЕС и НАТО политику и порой даже бросается дерзкими заявлениями. Сегодня, например, Орбан в интервью журналистам швейцарского издания Die Weltwoche заявил, что европейским странам необходимо сформировать собственный аналог НАТО, но в который не будут вовлечены Соединённые Штаты.

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Как справедливо отметил венгерский премьер, сегодня вся европейская политика в целом и в отношении конфликта на Украине в частности определяется из-за океана — в Вашингтоне. Данное положение дел, считает Орбан, необходимо менять, и он предлагал соответствующий вариант организации европейской безопасности ещё в 2012 году.

При этом считать Орбана пророссийским политиком, мягко говоря, не стоит. В лучшем случае его можно охарактеризовать как реалиста, для которого во главе угла стоят интересы Венгрии. Проще говоря, как нормального политика своей страны. О России же он отзывается весьма своеобразно: по мнению Орбана, Россия всегда будет представлять опасность, а россияне в его глазах являются «воинственным народом», уважающим только силу. Как следствие, объединённой Европе необходимо быть сильной, для чего и следует создать собственный военно-политический блок.

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Глава венгерского правительства также добавил, что многие страны мира хотят окончания российско-украинского конфликта.

#политика #нато #венгрия
2
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Каа
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Ssh
22:02
мне кажется или он единственный из ес, кто не сдал свою страну? Но осторожный, иначе те же пиндосы мочканут.
Премьер Венгрии предложил создать европейский военный альянс без США
Максим Ширшов
22:02
Ты так сам себя утешаешь что-ли ? Ну купил ты себе жрущий процессор на дохлом сокете - бывает, несколько лет посидишь без возможности замены на что-то посвежее, потом может быть поступишь умнее и купи...
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хахахер
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