Венгерский премьер Виктор Орбан отличается от других европейских «лидеров» тем, что позволяет себе проводить относительно суверенную в условиях членства в ЕС и НАТО политику и порой даже бросается дерзкими заявлениями. Сегодня, например, Орбан в интервью журналистам швейцарского издания Die Weltwoche заявил, что европейским странам необходимо сформировать собственный аналог НАТО, но в который не будут вовлечены Соединённые Штаты.
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Как справедливо отметил венгерский премьер, сегодня вся европейская политика в целом и в отношении конфликта на Украине в частности определяется из-за океана — в Вашингтоне. Данное положение дел, считает Орбан, необходимо менять, и он предлагал соответствующий вариант организации европейской безопасности ещё в 2012 году.
При этом считать Орбана пророссийским политиком, мягко говоря, не стоит. В лучшем случае его можно охарактеризовать как реалиста, для которого во главе угла стоят интересы Венгрии. Проще говоря, как нормального политика своей страны. О России же он отзывается весьма своеобразно: по мнению Орбана, Россия всегда будет представлять опасность, а россияне в его глазах являются «воинственным народом», уважающим только силу. Как следствие, объединённой Европе необходимо быть сильной, для чего и следует создать собственный военно-политический блок.
Глава венгерского правительства также добавил, что многие страны мира хотят окончания российско-украинского конфликта.