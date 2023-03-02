Поведение представителей стран коллективного Запада уже давно невозможно описать словом «дипломатия». Сплошные истерики, оскорбления, применения заезженных штампов и политических клише, а также разговоры с позиции мнимой силы. То же самое произошло на встрече глав внешнеполитических ведомств стран «Большой двадцатки» в Нью-Дели в Индии.
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Всё это уже давно вызывает чувство испанского стыда — когда позорится один, а стыдно другому, и вот, это чувство возникло сегодня у главы МИД РФ Сергея Лаврова, посчитавшего необходимым извиниться перед Индией как принимающей стороной и другими представителями стран так называемого глобального Юга за устроенный членами западных делегаций «балаган».
По словам Лаврова, члены ряда западных делегаций превратили повестку дня G20 а «балаган», пытаясь переложить на Россию и другие страны ответственность за свои собственные экономические и политические просчёты.
Встреча G20 на уровне министров иностранных дел проходит с 1 по 2 марта. Сообщается, что Лавров «на ходу» обмолвился несколькими фразами со своим американским «коллегой» Энтони Блинкеном. Учитывая, что никакого диалога между Россией и США после начала специальной операции в феврале прошлого года нет и не предвидится, раздувать из этого события какую бы то ни было надежду не стоит.