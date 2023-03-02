Новые банкноты будут лучше защищены и получат обновлённый дизайн.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей являются самыми «ходовыми» в России, поэтому именно они в первую очередь будут подвергнуты обновлению, которое сегодня анонсировал зампред ЦБ РФ Сергей Белов в рамках ежегодной встречи представителей банков с ЦБ. Как отметил Белов, уже этим летом Центробанк планирует представить модернизированные банкноты вышеуказанных номиналов.

реклама

Как уточняется, современные банкноты получат обновлённый дизайн, продвинутые системы защиты от подделок и более высокую степень износоустойчивости. Судя по всему, обновлённые купюры сменят «место жительства»: вместо Ярославля и Хабаровска на банкнотах в 1 000 и 5 000 рублей могут появиться Нижний Новгород и Екатеринбург соответственно. Впрочем, пока новый дизайн держится в секрете.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Обновление банкнот будет проходить постепенно: в следующем году модернизируют банкноты в 500 рублей, а ещё через год — в 10 и 50 рублей. В любом случае, для тех, кто уже как минимум десяток лет не видели денег в их физическом воплощении, пользуясь исключительно карточками и оплачивая товары в интернет-магазинах, данные новости мало что значат.