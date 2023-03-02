Банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей являются самыми «ходовыми» в России, поэтому именно они в первую очередь будут подвергнуты обновлению, которое сегодня анонсировал зампред ЦБ РФ Сергей Белов в рамках ежегодной встречи представителей банков с ЦБ. Как отметил Белов, уже этим летом Центробанк планирует представить модернизированные банкноты вышеуказанных номиналов.
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Как уточняется, современные банкноты получат обновлённый дизайн, продвинутые системы защиты от подделок и более высокую степень износоустойчивости. Судя по всему, обновлённые купюры сменят «место жительства»: вместо Ярославля и Хабаровска на банкнотах в 1 000 и 5 000 рублей могут появиться Нижний Новгород и Екатеринбург соответственно. Впрочем, пока новый дизайн держится в секрете.
Обновление банкнот будет проходить постепенно: в следующем году модернизируют банкноты в 500 рублей, а ещё через год — в 10 и 50 рублей. В любом случае, для тех, кто уже как минимум десяток лет не видели денег в их физическом воплощении, пользуясь исключительно карточками и оплачивая товары в интернет-магазинах, данные новости мало что значат.