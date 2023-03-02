После ухода из России практически всех западных производителей мультсериалов и мультфильмов, в стране возникла острая необходимость в замещении утраченного контента. Активно этим заниматься готов «Союзмультфильм», который, как стало известно со слов председателя совета директоров киностудии Юлианы Слащевой, нарастил масштабы производства, превысив отметку в две тысячи минут анимации в год.
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В среднем, уточняет Слащева, это означает примерно триста эпизодов различных мультсериалов, не считая полнометражные картины. Как считает глава «Союзмультфильма», если остальные отечественные киностудии столь же стремительно нарастят масштабы производства, то через три года стране удастся полностью заместить весь контент от ушедших западных компаний.
При всём этом важно понимать, что за десятилетия потребления западного контента отечественный зритель стал требователен к качеству, поэтому отечественным кино- и мультипликационным студиям нужно заботиться не только о количестве минут контента, но и о его качестве. В противном случае ситуация будет выглядеть весьма плачевно.