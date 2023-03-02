Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В «Союзмультфильме» заявили о готовности к замещению иностранного анимационного контента
Производительность студии вышла на две тысячи минут анимации в год.
рекомендации
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

После ухода из России практически всех западных производителей мультсериалов и мультфильмов, в стране возникла острая необходимость в замещении утраченного контента. Активно этим заниматься готов «Союзмультфильм», который, как стало известно со слов председателя совета директоров киностудии Юлианы Слащевой, нарастил масштабы производства, превысив отметку в две тысячи минут анимации в год.

реклама

В среднем, уточняет Слащева, это означает примерно триста эпизодов различных мультсериалов, не считая полнометражные картины. Как считает глава «Союзмультфильма», если остальные отечественные киностудии столь же стремительно нарастят масштабы производства, то через три года стране удастся полностью заместить весь контент от ушедших западных компаний.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

При всём этом важно понимать, что за десятилетия потребления западного контента отечественный зритель стал требователен к качеству, поэтому отечественным кино- и мультипликационным студиям нужно заботиться не только о количестве минут контента, но и о его качестве. В противном случае ситуация будет выглядеть весьма плачевно.

#кино #мультфильмы #анимация #союзмультфильм #мультсериалы
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

«Чебурашку» будут показывать в кинотеатрах до тех пор, пока к фильму есть интерес зрителей
Продолжение культового фильма «Гладиатор» выйдет в конце 2024 года
Сборы «Чебурашки» перевалили за 6 миллиардов рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
64
Китай поставляет России сотни разведывательно-ударных БПЛА - Пентагон
16
США опасаются, что Китай отправит на Украину сотни танков в обход санкций
9
Немецкие зенитные комплексы Skynex закроют небо над Украиной для дронов Герань-3 уже в 2023г
56
Химическая промышленность Германии перестала существовать–санкции против РФ дали неожиданный эффект
15
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
26
Су-34 и Су- 25СМ3 ВКС РФ наносят удары по позициям иностранных наемников и боевиков ВСУ в зоне СВО
6
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
99
ВВС Китая в симуляции гиперзвукового воздушного боя сбили американский стелс-истребитель F-35
16
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 2
7

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
19:09
Ответственность лежит на ВСУ. Использование гражданского объекта в военных целях - автоматически делает его законной целью. Куча видео с ПТУРщиками на крышах многоэтажек, склады с боеприпасами ВСУ в п...
Немецкие зенитные комплексы Skynex закроют небо над Украиной для дронов Герань-3 уже в 2023г
Сергей Ежов
19:07
😁👍👍👍👍 все в тему.
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
32.50
19:05
тааак если автор заявляет что андроид не очень, то значит он фанат надкусанных яблок... тогда возникают очень много вопросов....
Разработка приложений в среде Android OS и доска "почёта" для комментаторов
хахахер
19:05
война на истощение идёт щас,пиндосы могут посыпаться скоро.Их минфин в конгрессе говорит,планку если госдолга щас 31 триллион они не поднимут,то им хана к сентябрю.Куда тут спешить с СВО
В Госдуме на фоне теракта в Брянской области призвали сменить статус СВО на контртеррористическую операцию
Егор Ефремов
19:04
У кошек стоят телевизоры? Какой дуймовости? Как телевизоры дадут преимущество ночью?
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
SmaSheR
19:04
Але, он не правильно у тебя считает - не выполняет поставленную задачу. Супер инженерный калькулятор это что ли тот, который умножать умеет правильно? >> Еще один линуксоидный сказочник Опять мимо, я ...
Разработка приложений в среде Android OS и доска "почёта" для комментаторов
MrPegge
19:03
РФ пора покупать истребители у Китая. Стратегия цап-царап.
Китай построил для ВВС Пакистана первую эскадрилью истребителей JF-17 Block III с "ДНК от J-20"
32.50
19:02
мелко. чтобы можно было запустить на любом компе! даже на том на котором нету никакой ОС, вообще никакой)))
Разработка приложений в среде Android OS и доска "почёта" для комментаторов
Алексей Утеев
19:02
Как домохозяйке сказать про odf, если файл ей на работу надо передать, а там ворд?
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
32.50
19:00
вот да) я тут собеседование одного прогромизда смотрел и ему задали вопрос, а чем ваша прога лучше остальных и.... человек ответить не смог))) возникает канешн вопросы зачем тогда он это писал и показ...
Разработка приложений в среде Android OS и доска "почёта" для комментаторов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем