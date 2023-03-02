Хорошо, что не 666. Выглядело бы ещё более зловеще.

То, что страны Азии и так называемого глобального Юга всячески — кто как может — помогают России в экономическом плане, закупая энергоресурсы и продолжая вести торговые отношения, не является ни для кого секретом. Именно по этой причине санкционный удар коллективного Запада хоть и был болезненным, но оставил после себя не нокаут с выбитыми зубами и сотрясением мозга, а всего-навсего небольшой синяк, и то — даже не под глазом.

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Западные СМИ пытаются объяснить происходящее с логической точки зрения, и вот, американский канал CNN пришёл к выводу, что сейчас на Россию работает «теневой флот» из шестисот нефтяных танкеров, или примерно 10 % от всего существующего в мире количества крупных танкеров, и при этом данное количество продолжает увеличиваться. Журналисты CNN уточняют, что выйти на владельцев и операторов значительной части данных танкеров практически невозможно.

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В издании отмечают, что произошедшие в 2022 году события кардинальным образом изменили мировой рынок сырой нефти: Россия фактически перекроила существовавшую на протяжении десятилетий систему торговли энергоресурсами и разделила её на две. Как пояснил руководитель исследовательской группы EA Gibson Ричард Мэтьюс, сегодня существует два крупных танкерных флота: тот, который не имеет никаких дел с Россией, и тот, кто работает эксклюзивно на Россию.