В поддержку Украины, хоть и не имея перед страной никаких обязательств, вовлечены за редчайшим исключением все страны Европы. «Помогают» чем могут: кто бронежилетами и тёплой одеждой, а кто танками и прочими тяжёлыми системами вооружений. При этом примечательно, что чем меньше «игрок» на политической арене, и чем меньше от него зависит, тем громче он кричит о необходимости и готовности поддерживать Киев. Именно так произошло с министром обороны Словакии Ярославом Надя.
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По его мнению, Словакия готова передать Украине все оставшиеся ей в наследство от Организации Варшавского Договора (ОВД) советские истребителей МиГ-29. Хотя данные слова звучат громко, на деле речь идёт всего о десятке истребителей: на данный момент у Словакии имеется одиннадцать МиГ-29, один из которых власти хотят оставить в качестве музейного экспоната.
Все имеющиеся ныне в Словакии истребители МиГ-29 уже, уточняет министр, списаны, и страна уже никогда не будет их использовать, так что для Словакии они не имеют никакой ценности, а вот Украине вполне могут «помочь».
Как Украине помогут десять истребителей, при учёте, что за год боевых действий сбито в воздухе или уничтожено на земле уже несколько сотен боевых самолётов ВВС ВСУ, не уточняется. Кроме того, неясно, почему эти самолёты не были переданы Украине ранее, ведь, как известно, европейские страны с большим энтузиазмом разбирали оставшиеся им от ОВД самолёты, помещали в грузовики и везли в сторону ближайших целых аэродромов. Собственно, это та самая причина, по которой на Украине было сбито больше самолётов, чем существовало на момент начала боевых действий.