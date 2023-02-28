Последние пару дней по Сети с подачи голодных до сенсаций «журналистов» и блогеров разносится информация о том, что по аэродрому «Мачулищи» близ одноимённого посёлка в Беларуси, где в том числе базируется российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, был нанесён удар, в результате которого этот разведывательный борт якобы был повреждён. Показания разнились: одни говорили о попытках удара по А-50, другие — о достижении цели этого удара. Информация непосредственно с мест от гражданских лиц эти вбросы опровергала, ну а теперь в распоряжении журналистов появились спутниковые снимки Maxar, которые расставили все точки над ё.
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Из предоставленных снимков можно сделать вывод, что А-50 не получил видимых повреждений, но при этом сменил место стоянки. Сам аэродром при этом работает в штатном режиме, никаких повреждений ангаров, взлётно-посадочных полос и прочих объектов инфраструктуры не наблюдается.
А-50 базируется в Мачулищах уже на протяжении многих месяцев, осуществляя разведку в северной части Украины. Подобные самолёты в ВКС России немногочисленны, поэтому сведения о якобы повреждении одного из них и разлетелись по Сети со скоростью лесного пожара.