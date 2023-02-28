Что и требовалось доказать.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Последние пару дней по Сети с подачи голодных до сенсаций «журналистов» и блогеров разносится информация о том, что по аэродрому «Мачулищи» близ одноимённого посёлка в Беларуси, где в том числе базируется российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, был нанесён удар, в результате которого этот разведывательный борт якобы был повреждён. Показания разнились: одни говорили о попытках удара по А-50, другие — о достижении цели этого удара. Информация непосредственно с мест от гражданских лиц эти вбросы опровергала, ну а теперь в распоряжении журналистов появились спутниковые снимки Maxar, которые расставили все точки над ё.

реклама

Из предоставленных снимков можно сделать вывод, что А-50 не получил видимых повреждений, но при этом сменил место стоянки. Сам аэродром при этом работает в штатном режиме, никаких повреждений ангаров, взлётно-посадочных полос и прочих объектов инфраструктуры не наблюдается.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

А-50 базируется в Мачулищах уже на протяжении многих месяцев, осуществляя разведку в северной части Украины. Подобные самолёты в ВКС России немногочисленны, поэтому сведения о якобы повреждении одного из них и разлетелись по Сети со скоростью лесного пожара.