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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр армии США призвала реалистично оценивать военный потенциал России
А то многие уже поверили в свои фантазии и расслабились.
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По какой-то плохо понятной причине многие политики на Западе решили, что специальная военная операция является синонимом тотальной войны, и что Россия её якобы проигрывает. Безусловно, оба этих мнения не имеют ничего общего с реальностью, и потихоньку осознавать это начали и в Соединённых Штатах. В частности, сегодня министр армии (одно из трёх ведомств, включённых в министерство обороны) США Кристин Вормут призвала отказаться от шапкозакидательства и трезво оценивать российский военный потенциал.

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По словам министра, было бы безрассудно не учитывать существующие военные возможности России, которая, как уточняет Вормут, не использовала в украинском конфликте большую часть своих ВКС и военно-морского флота, не говоря уже о кибервойсках.

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Следует отметить, что Россия не использовала и большую часть сухопутных сил, и в целом продолжает называть происходящее специальной военной операцией даже после проведения частичной мобилизации, что подразумевает под собой определённые ограничения в подходе к осуществлению боевых действий. Например, даже при осуществлении ракетных ударов по объектам энергетики Россия до сих пор наносит ущерб именно по тем объектам, которые отвечают непосредственно за функционирование украинской военной машины, стараясь нивелировать урон по гражданской инфраструктуре, и попутно разрешая европейским и американским политикам посещать Киев. Тотальная война, что ни говори, выглядит совсем иначе.

#россия #сша #украина #боевые действия
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