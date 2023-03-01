Хотя сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» и удалось заместить ушедший с российского рынка «Макдоналдс» без потери качества и вкусовой составляющей, аналога детского набора «Хэппи Мил» в нём на протяжении многих месяцев не было. С недавних пор в меню появился «Кидз Комбо» (почему не назвали «Детским комбо» — уже само по себе вопрос), и вот, теперь возникла необходимость возведения фабрики по производству игрушек для этого набора.
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Как сообщил владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор, в настоящее время в России нет достаточного количества производственных мощностей, чтобы удовлетворить спрос примерно на два миллиона игрушек в месяц, поэтому компания через два года планирует построить и открыть соответствующую фабрику.
При этом производимые игрушки будут изображать персонажей из отечественных мультфильмов. По словам Говора, если раньше в «Хэппи Милах» в качестве игрушек были персонажи из иностранных мультиков, то в «Кидз Комбо» они на 90 % будут отечественными. В качестве примера игрушек Говор привёл персонажей мультсериала «Маша и Медведь».
Первые игрушки в детских наборах появятся примерно в июле—августе. Производить их будут частично в Китае, частично — в России. По всей видимости, полностью «импортозаместить» данную сферу удастся только после возведения вышеуказанной фабрики.